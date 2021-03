Nettoyage à domicile après Holi – 5 nettoyants naturels et écologiques que vous pouvez faire à la maison

La noix de coco a été l’un des fruits les plus largement utilisés et elle est connue pour ses utilisations polyvalentes. Le remplacement des gommages réguliers par de la fibre de coco est le plus simple et le plus efficace pour le gommage.

Par Anamika Sengupta,

L’un des besoins les plus élémentaires en matière de soins à domicile est le nettoyage. Anamika Sengupta d’Almitra Sustainables indique les moyens d’adopter des solutions naturelles pour un mode de vie propre et respectueux de l’environnement. Bien que nous nous efforcions toujours de maintenir un espace de vie propre, positif et heureux autour de nous, le processus même de nettoyage peut en fait être nocif et entraîner une série de complications néfastes pour la santé. Certains des nettoyants ménagers les plus couramment utilisés que nous achetons aujourd’hui sont chargés de produits chimiques comme les phtalates et le triclosan, que l’on trouve dans les savons liquides à vaisselle, les dentifrices et les déodorants, tandis que les sulfates sont courants dans les détergents et les savons à lessive et même dans certains shampooings. Ces produits chimiques ont un impact documenté sur la santé et sont connus pour interférer et affecter les fonctions hormonales et endocriniennes, les fonctions de reproduction, et même provoquer des troubles respiratoires lorsqu’ils sont exposés, sur une plus longue période de temps!

Les solutions efficaces à ces problèmes sont des nettoyants maison faciles qui sont non seulement sûrs et efficaces, mais également économiques et utilisent principalement des articles de cuisine! Commençons par 5 agents de nettoyage domestiques simples et comment ils peuvent vous aider à garder votre maison sûre et belle!

Vinaigre infusé aux herbes et épices: Fabriqué simplement à partir d’herbes et d’épices ménagères et de vinaigre de cidre blanc / de pomme, le vinaigre infusé d’herbes et d’épices est l’un des nettoyants tout usage les plus efficaces et les plus rafraîchissants pour la maison. On peut utiliser une variété d’herbes, comme la menthe, le tulsi, la citronnelle ou les feuilles de neem, et des épices comme la cannelle, le clou de girofle et le gingembre, pour ajouter au vinaigre. La combinaison peut non seulement aider à créer un parfum et une saveur distinctifs pour le liquide de nettoyage, mais elle est également dotée d’une myriade de propriétés antifongiques, antivirales et antibactériennes. Il peut être simplement préparé en faisant tremper les herbes et les épices pendant la nuit, dans un pot rempli de vinaigre, puis en filtrant le mélange pour créer votre propre nettoyant tout usage. Il peut être utilisé comme nettoyant de surface sur le métal et la céramique, et être utilisé soit en le diluant, pour un nettoyage régulier, soit non dilué, sur les taches tenaces. Outre les avantages mentionnés ci-dessus, il est également sans danger pour la peau et sans danger pour les enfants et les nourrissons.

Vinaigre infusé au citron: Une autre combinaison qui a été utilisée efficacement pendant des siècles par nos ancêtres, est la combinaison de citron et de vinaigre. En utilisant des écorces de citron, des écorces de citron et d’autres écorces d’agrumes comme l’orange et la lime douce, dans du vinaigre, on peut créer un agent nettoyant rafraîchissant et puissant. Bien qu’elle soit idéale pour tous les types de nettoyage, cette combinaison est la plus efficace pour nettoyer les ustensiles, les récipients en fonte, l’évier de cuisine et même les sols des toilettes et de la salle de bain, etc. Ajout d’une pincée de sel sur les ustensiles avec des taches tenaces et utilisation du citron vinaigre infusé, peut non seulement rendre les ustensiles propres, mais également aider à éliminer les odeurs de nourriture.

Nettoyant multi-usage pour noix de savon: Un autre agent nettoyant naturel puissant est le savon-noix ou reetha. Utilisé couramment parmi les amateurs de nettoyage naturel comme savon à lessive efficace, il est facile à fabriquer et peut être préparé dans une variété de combinaisons, à la maison. De l’infusion d’herbes comme le tulsi, la menthe et la citronnelle à l’ajout d’écorces d’orange et de citron, ce nettoyant fournit un nettoyage efficace mais sûr pour les tissus, pour le sol et a même été utilisé comme nettoyant pour les cheveux.

Coco de coco: La noix de coco a été l’un des fruits les plus largement utilisés et elle est connue pour ses utilisations polyvalentes. Le remplacement des gommages réguliers par de la fibre de coco est le plus simple et le plus efficace pour le gommage. En plus d’être un exfoliant naturel, il possède ses propriétés antimicrobiennes uniques et est connu pour être sans danger pour les surfaces délicates ainsi que sur les taches tenaces.

Enzymes bio: Les enzymes biologiques sont un mélange de substances organiques – comme les déchets de cuisine, à base de sucre naturel et de levures / bactéries naturelles. Pour ce faire, tout ce dont on a besoin, ce sont des pelures de fruits et de légumes, du jaggery ou du sucre brun, de l’eau et un récipient en plastique hermétique. Faire des Bio Enzymes à la maison aide à utiliser les déchets de cuisine et à les transformer en un nettoyant naturel puissant qui peut être utilisé à peu près à toutes les fins.

Les quatre alternatives naturelles ci-dessus sont à la fois sûres et efficaces tout en étant facilement disponibles et économiques. Le remplacement de vos nettoyants domestiques par ceux-ci contribuera à créer un environnement sûr et positif à la maison et au bureau.

(L’auteur est mompreneur et expert en mode de vie durable, et également co-fondateur d’Almitra Sustainables. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

