Nettoyage de mai : collecte de la TPS au-dessus de Rs 1 lakh crore ; chiffre d’affaires 65% supérieur à celui de mai de l’année dernière

Alors que le montant emprunté dans le cadre du mécanisme activé par la RBI l’année dernière était de Rs 1,1 lakh crore – il y avait toujours un manque à gagner, Rs 60 000-Rs 70 000 crore selon une estimation – l’idée est d’emprunter quelque Rs 1,58 lakh crore en 2021-2022.

Les recettes brutes de la taxe sur les produits et services (TPS) se sont élevées à 1 02 709 crores de roupies en mai, nettement inférieures au record de 1 41 384 crores de roupies enregistré le mois précédent, mais une somme décente compte tenu de la deuxième vague de Covid. Les collectes de mai concernaient principalement les transactions effectuées en avril, elles ne reflétaient donc que marginalement l’impact du verrouillage ; les collectes pourraient être beaucoup plus faibles en juin (transactions en mai).

Le gouvernement a déclaré que les perceptions de la TPS signalées pour mai comprenaient les déclarations déposées jusqu’au 4 juin, car les contribuables ont bénéficié de diverses mesures d’allègement sous la forme d’une renonciation / réduction des intérêts sur le dépôt des déclarations retardées pendant 15 jours à la suite de la deuxième vague de Covid. Les revenus réels de mai seraient plus élevés puisque toutes les dates prolongées n’avaient pas encore expiré, a-t-il ajouté.

Au cours des derniers mois, les recettes de la TPS du gouvernement ont été solides – elles ont franchi la barre des crore de lakh Rs 1 pour le huitième mois consécutif en mai, grâce aux mesures prises pour lutter contre l’évasion et également à un détournement des activités du secteur informel, en plus à une reprise économique naissante qui semble avoir été rapidement perturbée par la deuxième poussée de la pandémie.

Pour la deuxième année consécutive, le Centre empruntera dans le cadre d’un mécanisme spécial et relativement peu coûteux en 2021-2022 pour combler un déficit béant dans le fonds commun de compensation de la TPS et transférer les fonds aux États sous forme de prêts adossés, sans tout coût fiscal qui en résulte pour les États.

Alors que le montant emprunté dans le cadre du mécanisme activé par la RBI l’année dernière était de Rs 1,1 lakh crore – il y avait toujours un manque à gagner, Rs 60 000-Rs 70 000 crore selon une estimation – l’idée est d’emprunter quelque Rs 1,58 lakh crore en 2021-2022.

Les revenus de mai 2021 étaient 65% plus élevés que ceux du même mois de l’année dernière, qui appartenaient aux transactions d’avril 2020, qui ont connu un verrouillage national complet.

Sur le nettoyage de mai, la TPS centrale était de 17 592 crore de Rs, la TPS de l’État de 22 653 crore et l’I-GST de 53 199 crore (y compris Rs 26 002 crore collecté sur l’importation de marchandises) et le produit de cesse de Rs 9 265 crore (y compris Rs 868 crore collecté à l’importation de marchandises). “Au cours du mois, les revenus provenant de l’importation de marchandises étaient 56% plus élevés et les revenus provenant des transactions nationales (y compris l’importation de services) sont 69% plus élevés que les revenus provenant de ces sources au cours du même mois l’année dernière”, a déclaré le ministère des Finances.

«Ce (nettoyage de mai) est en dépit du fait que la plupart des États ont été soumis à un verrouillage strict en raison de la pandémie. En outre, alors que les contribuables dont le chiffre d’affaires est supérieur à Rs 5 crore devaient produire leurs déclarations avant le 4 juin, qu’ils auraient autrement produites avant le 20 mai, les petits contribuables dont le chiffre d’affaires est inférieur à Rs 5 crore ont encore le temps jusqu’à la première semaine de juillet pour déposer. les déclarations sans frais ni intérêts de retard et les revenus de ces contribuables sont différés jusque-là », a ajouté le ministère.

Savez-vous qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique budgétaire en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.