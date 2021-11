Nettoyage d’octobre: ​​les collections de TPS impressionnantes à Rs 1,3 lakh crore

Les collectes mensuelles de TPS les plus élevées ont été enregistrées en avril 2021, à Rs 1,4 lakh crore, mais cela a été facilité par le modèle de règlement fiscal de fin d’année par les entreprises.

Les perceptions brutes de la taxe sur les produits et services (TPS) se sont élevées à 1 30 127 crores de roupies en octobre (ventes de septembre), le deuxième plus haut taux de rattrapage de l’histoire de la taxe indirecte globale qui a été lancée en juillet 2017. Ceci, associé à une tendance à la hausse du nombre de lettres de transport électroniques (commerce inter-États) et des déclarations de TPS pendant plusieurs semaines jusqu’en octobre, témoigne d’une augmentation de la consommation et d’une nette augmentation de la conformité fiscale, mais en partie au détriment des entreprises en le secteur informel, dont une partie a péri.

Les revenus d’octobre sont supérieurs de 24 % à ceux du même mois de l’EX21 et de 36 % par rapport au niveau du mois correspondant de l’EX20.

Les collectes mensuelles de TPS les plus élevées ont été enregistrées en avril 2021, à Rs 1,4 lakh crore, mais cela a été facilité par le modèle de règlement fiscal de fin d’année par les entreprises. Une caractéristique importante des recettes de la TPS qui donne encore plus de crédit à l’idée qu’elle reflète la reprise économique est qu’au cours du mois d’octobre, les recettes provenant de l’importation de biens étaient de 39 % plus élevées et les recettes provenant des transactions intérieures (y compris l’importation de services) sont de 19 % plus élevées que la revenus de ces sources au cours du même mois l’année dernière.

Une forte augmentation des importations, qui est également corroborée par des données distinctes sur le commerce extérieur publiées par le ministère du Commerce, indique un début d’augmentation de l’utilisation des capacités par les entreprises, étant donné que la poussée des importations est également causée par les entrées de matières premières et de biens intermédiaires. .

Déclarant que la tendance des recouvrements de la TPS était « très conforme à » la reprise économique, le ministère des Finances a déclaré dans un communiqué: « Cela ressort également de la tendance des factures électroniques générées chaque mois depuis la deuxième vague (Covid) . Les revenus auraient encore été plus élevés si les ventes de voitures et d’autres produits n’avaient pas été affectées en raison d’une rupture d’approvisionnement en semi-conducteurs. Les résultats du deuxième trimestre publiés par Corporate India montrent que les entreprises de biens d’équipement enregistrent de bonnes entrées de commandes, indiquant peut-être un début de reprise des investissements des entreprises.

Le ministère a déclaré: «En plus des mesures contre les fraudeurs fiscaux individuels, cette (augmentation des revenus de la TPS) est le résultat de l’approche à plusieurs volets suivie par le Conseil de la TPS. D’une part, diverses mesures ont été prises pour faciliter la conformité, telles que le dépôt nul par SMS, permettant le système de paiement mensuel de retour trimestriel (QRMP) et le remplissage automatique des retours.

D’autre part, le Conseil a également pris diverses mesures pour décourager les comportements non conformes, comme le blocage des lettres de transport électroniques pour non-production de déclarations, la suspension systémique de l’enregistrement des contribuables qui n’ont pas produit six déclarations dans un ligne et blocage de crédit pour les défaillants de retour.

Il a ajouté: «Le nombre de déclarations (GSTR-3B) de chaque mois/trimestre d’ici la fin du mois prochain est un bon paramètre indiquant le paiement en temps voulu des déclarations et le dépôt des déclarations. Après la dernière date de dépôt des déclarations, des efforts particuliers sont entrepris pour assurer la conformité d’ici la fin du mois sous forme de messagerie par GSTN et un suivi rapproché par le Centre et l’administration fiscale de l’État. … la tendance à la hausse du pourcentage de déclarations déposées jusqu’à la fin du mois prochain indique clairement que le paiement en temps voulu des impôts a augmenté au fil du temps en raison de mesures politiques et d’efforts administratifs. »