Nettoyage : la technologie peut fournir de nouveaux poumons aux villes indiennes

Par Somnath Nandan

Environ neuf des 10 villes les plus polluées au monde sont situées en Inde et plus d’un million de décès dans le pays chaque année sont directement ou indirectement liés à la pollution. De plus, les habitants qui continuent de survivre dans ces villes polluées doivent endurer divers problèmes de santé qui réduisent leur productivité au travail et détériorent leur qualité de vie. Selon des rapports récents, la population urbaine du pays passera de 377 millions en 2011 à 594 millions en 2036, soit une augmentation étonnante de 57 %. Cela signifie qu’environ 39% des citoyens vivront dans des zones urbaines d’ici 2036 contre 31% en 2011.

Comme la migration vers les zones urbaines et l’urbanisation qui en résulte ne peuvent pas être limitées dans les pays démocratiques comme l’Inde, il existe deux approches pour améliorer cette situation de pollution urbaine. Le premier implique des réglementations environnementales plus strictes avec une meilleure application – cela est en train d’être fait, mais il faut beaucoup plus. L’autre approche consiste à tirer parti de solutions technologiques pour réduire la pollution atmosphérique particulaire dans les zones urbaines en utilisant des systèmes de purification de l’air, également connus sous le nom de tours de smog.

Ces tours hautes de 20 mètres (65 pieds) piégeront les particules dangereuses, en particulier les PM2,5 en suspension dans l’air. De gros ventilateurs placés au niveau du sol aspirent l’air pollué du haut de la tour. L’air passe ensuite à travers les nouveaux systèmes de filtre à géométrie exclusive. Les soufflantes ou ventilateurs sont placés en aval du filtre qui projette l’air propre dans l’environnement.

Ces tours de smog fonctionnent dans un rayon spécifique et ne peuvent pas couvrir des villes entières, cependant, il serait pertinent de souligner que même quelques kilomètres carrés dans une zone urbaine très dense comme Delhi, Mumbai ou Kolkata signifie couvrir des millions d’habitants des localités voisines. . Une grande partie des résidents urbains peut être couverte si de telles tours de smog sont placées dans des endroits densément peuplés au sein des villes. S’il est placé stratégiquement de manière planifiée à plusieurs endroits dans les villes, il peut couvrir presque toute la ville.

Les deux premières tours de smog à venir en Inde seront à Delhi et constitueront un projet pilote – basé sur les résultats de ce projet pilote – il peut être reproduit dans d’autres grandes villes indiennes. Ces deux premières tours de smog sont conçues et construites par Tata Projects avec une technologie fournie par l’Université du Minnesota en association avec IIT Bombay pour le Central Pollution Control Board et le Delhi Pollution Control Committee.

Les tours de smog sont à la pointe de la technologie. Ils peuvent créer une zone cible d’air pur dans des zones densément peuplées comme les écoles, les hôpitaux, les sociétés résidentielles, les marchés et les centres de transport. Plusieurs systèmes de purification de l’air coordonnés avec l’Internet des objets peuvent être une solution pour nos villes. Les technologies de réduction de la pollution telles que les tours de smog doivent être envisagées, sinon les gens continueront à souffrir de problèmes de santé connexes, y compris la perte de vies précieuses.

En conclusion, il serait juste de souligner que respirer l’air hautement toxique et pollué d’aujourd’hui dans les villes indiennes équivaut à peu près à inhaler environ dix cigarettes par jour et à réduire l’espérance de vie de plus de dix ans. Par conséquent, le besoin est urgent car la vie de millions de citoyens est en danger – explorons des solutions assistées par la technologie telles que les tours de smog pour rendre nos villes à nouveau vivables.

L’écrivain est vice-président, ingénierie, Tata Projects

