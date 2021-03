Nettoyage moins cher: les chercheurs ont signalé une percée qui pourrait réduire les coûts de piégeage du carbone

Les chercheurs de divers laboratoires des secteurs public et privé travaillent sur des solvants organiques capables de capter le CO2 de manière moins coûteuse que les méthodes à base d’eau-amine.

Alors même que la marche des énergies renouvelables se poursuit, que les gens choisissent une consommation moins carbonée (même dans leur alimentation et leurs vêtements) et que les pays s’engagent sur des voies qui réduisent les émissions de carbone, il est clair depuis un certain temps que les meilleurs efforts de réduction des émissions dont on parle aujourd’hui ne suffira pas.

À cette fin, l’atténuation de l’impact du changement climatique nécessitera un déploiement rapide de technologies de séquestration du carbone. Mais, pour un déploiement à grande échelle, les options technologiques doivent être bon marché. À l’heure actuelle, leurs coûts sont prohibitifs pour l’échelle de capture du carbone qui est nécessaire pour aider à éviter une catastrophe climatique. La technologie actuelle dépend d’une classe de produits chimiques appelés amines, qui sont dissous dans l’eau. Pour réutiliser les amines, l’eau qui les contient doit être bouillie et les vapeurs recondensées; ce processus utilise de grandes quantités d’énergie, ce qui augmente le coût.

Mais maintenant, Robert F Service of Science, rapporte que les chercheurs travaillent sur de nouveaux composés «pauvres en eau» qui peuvent réduire les coûts d’un cinquième; combinées à des crédits d’impôt, les technologies de séquestration du carbone pourraient bientôt devenir commercialement viables – le gouvernement américain estime que pour que la technologie de capture du carbone élimine le CO2 de manière significative, le coût de cette technologie doit passer de 58 dollars la tonne à 30 dollars la tonne d’ici 2035. Les chercheurs de divers laboratoires des secteurs public et privé travaillent sur des solvants organiques capables de capter le CO2 de manière moins coûteuse que les méthodes à base d’eau-amine. Bien que les solvants organiques n’aient pas besoin d’être bouillis et recondensés pour libérer le CO2 piégé qui doit être séquestré, lors de la capture du CO2, ils deviennent visqueux et difficiles à pomper. Les chercheurs, pour résoudre ce problème, ont créé une molécule appelée 2-EEMPA qui réduit considérablement la viscosité du solvant. Grâce à cela, le nouveau solvant nécessiterait les quatre cinquièmes de l’énergie dont les systèmes ont besoin aujourd’hui. Bien que ce soit encore une certaine distance par rapport au prix nécessaire pour une plus grande adoption, cela lance définitivement le bal. Les entreprises, en particulier les entreprises de combustibles fossiles, doivent alimenter la recherche sur ces technologies pour réduire leur empreinte carbone.

