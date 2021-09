Nettoyage ou renversement ? Les singes surexploités sont punis et le financement est réinitialisé alors que l’OI chute de plus de 21%

Maintenant que le marché s’est réinitialisé, les participants s’attendent à une hausse à partir d’ici, le financement devenant négatif et les échanges interrompus alors que les gens essaient de mettre la main sur la baisse.

Le crash éclair de mardi a anéanti plus de 380 milliards de dollars du marché des crypto-monnaies, le Bitcoin tombant à environ 42 000 $ et l’Ether à moins de 3 000 $. Après avoir rebondi à 47 000 $ et 3,5 000 $, BTC et ETH oscillent maintenant autour de 46 000 $ et 3 400 $.

Selon Delphi Digital, “une boucle de rétroaction négative des liquidations semble être la cause principale, car le marché punissait les singes surendettés”.

Le 7 septembre, 3,5 milliards de dollars ont été liquidés. Mais avec le prix pas encore stabilisé, au cours des dernières 24 heures, 353 908 commerçants ont été liquidés pour 3,46 milliards de dollars – le plus depuis le 19 mai.

Bybit a représenté 35,7% de ces liquidations à 1,33 milliard de dollars, suivi de Huobi à 23%, 860 millions de dollars. La part de Binance était de 21,3% ; Cependant, étant donné qu’ils ne rapportent pas les bons chiffres, les liquidations sur le principal échange de crypto-monnaie sont plus que probablement beaucoup plus élevées que le Bybt enregistré 792 millions de dollars.

La majorité des bourses avaient 85 % à 99 % de ces liquidations provenant de positions longues, tandis que seuls Deribit et FTX avaient de bons 48,32 % et 30,37 % provenant de positions courtes.

Selon glassnode, dans ce cycle de baisse, la proportion de liquidations actives de longue durée atteint 92,7 %, ce qui est la proportion la plus élevée depuis le 19 mai. pic.twitter.com/neaZDoqerw – Wu Blockchain (@WuBlockchain) 8 septembre 2021

Avec autant d’effet de levier éliminé du marché, l’intérêt ouvert sur les bourses a également été touché.

Les contrats à terme Bitcoin ont enregistré une perte de 4,18 milliards de dollars en OI, remontant au niveau de début août. Quant à Ether, l’OI est tombé à 8,37 $ par rapport au sommet historique de 11,62 $ lundi.

Sur CME, OI sur Ether est à 709,5 millions de dollars, un niveau qui a été observé le 1er septembre et toujours beaucoup plus élevé que le sommet de mai de 607,88 $, mais en baisse par rapport à 860,75 millions de dollars ATH. En ce qui concerne les contrats à terme sur Bitcoin, l’OI est de 1,51 milliard de dollars, contre 1,88 milliard de dollars le 29 août et un pic de 3,26 milliards de dollars le 26 février.

La base $ BTC a chuté de 16% à 9%, la base perp-spot est finalement devenue négative. C’est la réinitialisation dont le marché avait besoin. – Alex Krüger (@krugermacro) 7 septembre 2021

Comme l’a noté Delphi Digital, « un intérêt ouvert élevé peut être considéré comme le fait que les traders commencent à ouvrir davantage de positions à terme, le plus souvent avec un certain effet de levier ».

En conséquence, la tendance du financement à long terme s’est réinitialisée à 0,05 %, bien en deçà des pics précédents de 0,20 %. Un faible financement implique une demande équilibrée, non biaisée vers les longs ou les shorts.

Avant que le carnage cryptographique ne se produise mardi, les traders à terme envisageaient une nouvelle hausse, comme le montrent les primes de base en hausse, ce qui suggérait un sentiment haussier croissant parmi les traders à effet de levier.

Lorsque la cassure de 50 000 $ s’est produite, la base des contrats à terme a finalement augmenté la semaine dernière après plus d’un mois sans développement sur le marché à terme. Sur le marché à terme offshore, la base a connu une forte hausse – sur FTX, elle est passée à 14% après avoir reculé d’environ 8 à 10% tout au long du mois d’août, tandis que sur CME, elle a augmenté beaucoup moins rapidement.

Mais maintenant, la liquidation a fourni au marché “une réinitialisation significative de l’effet de levier”.

Grand creux avec beaucoup de liquidations au détail sur les bourses Pas de liquidations ou de pertes institutionnelles sur @CelsiusNetwork Nous constatons toujours une forte demande de pièces stables, ce qui me dit que nous allons plus haut après avoir retesté les plus bas d’aujourd’hui sur BTC et ETH. #HODL activé et #UnbankYourself – Alex Mashinsky ©️ (@Mashinsky) 7 septembre 2021

Maintenant que le marché s’est réinitialisé, les participants s’attendent à augmenter à partir d’ici, le trader Light disant :

« 32% de décote par rapport au total des intérêts ouverts sur les dérivés, la structure de financement est réinitialisée après une orgie d’un long week-end. Acheter contre vendeurs forcés est presque toujours une bonne stratégie. S’il fallait deviner, le plongeon ressemble plus à un nettoyage qu’à un renversement.

Bitcoin BTC

45 968,71 $

-1,35 %

-9,91%

-3,24%

Ethereum ETH

3 382,31 $

-1,54%

-10,18%

-4,15%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.