Nettoyant Genshin Impact Yougou | Comment résoudre les énigmes des tumeurs miasmiques

Par Josh Broadwell

23 juillet 2021 17h45 GMT

Genshin Impact Yougou Nettoyant est la dernière étape du nettoyage sacré de Sakura, et c’est une étape difficile.

Vous devrez combattre un autre boss, repousser Ochimusha et résoudre d’autres énigmes de nettoyage, tout en faisant face à une menace Electro toujours présente. Ce guide explique comment effacer chaque phase du combat contre la tumeur miasmique.

Nettoyant Genshin Impact Yougou | Tumeur miasmique

La dernière étape du nettoyage sacré de Sakura vous emmène au mont. Yougou à l’ouest du domaine Kamisato. Parlez à Kazari après avoir terminé la souillure purificatrice, puis dirigez-vous vers la montagne.

Parlez à nouveau à Kazari. Sautez dans le trou et affrontez l’Ochimusha pour forcer la tumeur miasmique à apparaître. Vous devrez continuellement attraper Electrogranum, car la zone inflige des dégâts Electro comme le fait la barrière Kamisato Estate.

Nettoyant Genshin Impact Yougou | Casse-tête Tumeur miasmique

La tumeur miasmique crée trois énigmes de nettoyage au cours de la bataille, et vous devez les éliminer pour la rendre à nouveau vulnérable. Les deux premiers suivent le même modèle, et le sanctuaire principal est, comme toujours, censé être 1 à chaque fois.

Tumeur miasmique puzzle 1

En bas au milieu – 1 En bas à gauche – 2 En haut à gauche – 5 En haut à droite – 3 En bas à droite – 4

Tumeur miasmique puzzle 2

En bas au milieu – 1 En bas à gauche – 2 En haut à gauche – 5 En haut à droite – 3 En bas à droite – 4

Tumeur miasmique puzzle 3

Celui-ci est un peu différent.

En bas au milieu – 1 En bas à gauche – 2 En haut à gauche – 3 En haut à droite – 3 En bas à droite – 2

La tumeur engendrera également régulièrement des ennemis Ochimusha, ce n’est donc pas une mauvaise idée d’avoir un guérisseur dans votre groupe. Aucun des deux ennemis n’est particulièrement difficile, mais il est facile de se laisser submerger.

Une fois que vous avez vaincu la tumeur, parlez une fois de plus à Kazari pour enfin terminer la quête de purification sacrée de Sakura. Parmi vos récompenses, vous trouverez un masque qui vous apprend le plan de l’une des armes de mise à jour Genshin Impact 2.0.

Maintenant que vous avez terminé cette quête massive, détendez-vous un peu et cultivez du Sakura Bloom et du Naku Weed pour aider à alimenter Ayaka et Yoimiya.

