Nettoyer le four avec peu d’effort est possible grâce à cette astuce maison | La vie

Si votre four est très sale et que vous avez la flemme de le nettoyer, faites attention à cette astuce maison pour enlever la saleté avec peu d’effort et sans produits chimiques.

Le nettoyage du four est l’une des tâches ménagères les plus détestées. Avec l’utilisation et le passage du temps, la saleté adhère fortement aux murs, au plateau, à la grille et à la vitre de la porte, et peu importe combien nous frottons, nous ne pouvons pas nous débarrasser de tous les restes de nourriture coincés.

Pour cette raison, enlever la saleté de cet appareil peut être une véritable épreuve, mais heureusement, vous pouvez mettre en pratique quelques astuces pour nettoyer le four avec peu d’effort.

Nous vous avons déjà expliqué comment enlever la saleté du four sans trop frotter, mais vous avez à portée de main d’autres méthodes pour le nettoyer en moins de temps et sans avoir à travailler trop dur.

L’astuce que nous allons vous raconter aujourd’hui consiste à profiter de la chaleur du four pour générer de la vapeur et ramollir les restes d’aliments coincés.

Pour appliquer cette méthode, il suffit de remplir d’eau un récipient allant au four et d’allumer l’appareil. à une température de 230 ºC entre 20 et 60 minutes, selon le niveau de saleté. Cela ramollira les particules adhérant à tous les éléments à l’intérieur du four, facilitant leur élimination sans avoir à frotter excessivement.

Après avoir appliqué la vapeur, retirez le récipient, ouvrez le four et attendez qu’il refroidisse un peu avant de l’essuyer. Vous verrez que la saleté sort facilement.

En cas de taches persistantes, faire une pâte en mélangeant du bicarbonate de soude avec un peu de jus de citron ou de vinaigre blanc, appliquez-le sur la tache et laissez agir quelques minutes. Ensuite, essuyez avec une éponge douce ou un tampon à récurer pour enlever la tache.

La plaque du four est l’un des éléments qui a tendance à accumuler le plus de saleté. Si après avoir appliqué ce nettoyage vapeur vous constatez qu’il est encore sale, pratiquez ces astuces infaillibles pour le nettoyer facilement et avec peu d’effort.