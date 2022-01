Nettoyer les AirPods Pro et l’étui de charge : quoi utiliser et comment

Les AirPods Pro ont un facteur de forme différent des AirPods qui incluent une conception intra-auriculaire. Avec cela vient de nouvelles pièces à garder propres, et vous les verrez probablement devenir plus sales que les AirPod car elles sont portées à l’intérieur de vos oreilles. Même après un court laps de temps, les AirPods Pro peuvent s’encrasser. Lisez la suite pour savoir comment nettoyer vos AirPods Pro et votre boîtier de charge.

Beaucoup espéraient que les AirPods Pro seraient disponibles en noir et en blanc, mais ils ont été lancés uniquement en blanc et ne restent disponibles que dans cette seule couleur. Alors que le blanc semble simple et net, il montre plus facilement la saleté et le cérumen. Il y a aussi les embouts intra-auriculaires à traiter maintenant, et Apple a mis à jour son guide sur le nettoyage des AirPods Pro, y compris les embouts auriculaires. Lisez ci-dessous pour tous les détails.

Les mêmes étapes s’appliquent également aux AirPod, mais vous pouvez trouver notre guide détaillé à ce sujet ici.

Comment nettoyer vos AirPods Pro et votre boîtier de charge sales

Écouteurs AirPods Pro Essuyez vos AirPods Pro avec un chiffon en microfibre propre Humidifiez légèrement votre chiffon avec de l’eau douce (ou distillée) si nécessaire Apple dit également qu’il est possible d’utiliser une lingette désinfectante Clorox ou similaire sur les AirPods/AirPods Pro Assurez-vous de les laisser totalement sécher avant de les remettre dans le boîtier de charge ou dans vos oreilles Retirez une partie du coton en excès d’une extrémité pour un outil coton-tige plus précis Utilisez doucement un cure-dent pour briser et éliminer les taches difficiles à atteindre Blue Tack est un autre excellent moyen d’éliminer la saleté et la crasse des grilles noires des haut-parleurs Embouts AirPods Pro Utilisez un chiffon en microfibre sec et propre ou un coton-tige pour nettoyer l’extérieur Pour les nettoyer en profondeur, tirez fermement sur les embouts en silicone pour les retirer Rincez-les à l’eau douce (Apple dit de sauter le savon et les autres nettoyants) Séchez-les avec votre chiffon propre Blue Tack peut être utilisé pour nettoyer les grilles des haut-parleurs lorsque vous avez retiré les embouts Remettez-les en place jusqu’à ce que vous entendiez un clic (assurez-vous que le forme ovale est alignée) Boîtier de charge AirPods Pro Utilisez un chiffon en microfibre sec et propre pour essuyer votre boîtier de charge AirPods Pro Si nécessaire, humidifiez légèrement votre chiffon avec de l’alcool isopropylique Assurez-vous de garder le liquide hors du port de charge/contacts encore une fois un excellent moyen d’éliminer la saleté et la crasse de l’extérieur et de l’intérieur du boîtier de charge

Si vous vous retrouvez avec des débris ou une accumulation vers les contacts de charge dans votre boîtier de charge, vous pouvez essayer un souffleur d’air manuel avant d’essayer l’air en conserve. Il est préférable de s’abstenir de coller quoi que ce soit vers les contacts de charge pour éviter tout dommage. Rendez-vous dans votre Apple Store ou AASP local si vous avez besoin de plus d’aide que le nettoyage de base des AirPods Pro.

Consultez le document d’assistance complet d’Apple ici.

Lire plus de tutoriels . :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :