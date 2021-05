Nettoyer les vitres et les carreaux sans effort est possible avec le nettoyant électrique pour vitres Lidl | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un de ses appareils électroménagers les plus réussis revient à Lidl. C’est le lave-vitres électrique à vibration, un appareil capable de nettoyer les vitres, carreaux, cloisons, miroirs et autres surfaces lisses sans aucun effort et pour seulement 24 euros.

S’ils vous posent des questions sur les travaux ménagers que vous aimez le moins faire, le nettoyage des fenêtres est sûrement l’un des premiers de votre liste. Et nous ne sommes pas surpris: il est difficile de ne pas tout mouiller et aussi il y a toujours une marque où nous avons passé le chiffon.

Grâce à la technologie, vous n’avez plus besoin de perdre votre temps sur cette tâche. Sur le marché, vous avez à votre disposition divers lave-vitres électriques, et celui qui vient de rentrer chez Lidl est l’un des plus recommandés.

Nous parlons de Nettoyeur de vitres électrique vibrant, le modèle le plus avancé de SilverCrest, avec lequel vous ne résisterez pas aux fenêtres, écrans, carreaux, miroirs et autres surfaces lisses. De plus, cette fois, vous pouvez l’acheter à un prix encore plus bas: la chaîne allemande l’a baissé et maintenant il ne coûte que 24 euros, au lieu des 29,99 euros qu’il valait lors de sa mise en vente il y a quelques mois.

Le nettoyant pour vitres Lidl est la solution parfaite pour laisser les surfaces lisses brillantes en un temps record et avec très peu d’effort. Nettoie et humidifie en une seule étape grâce à sa fonction de pulvérisation d’eau automatique, et également mouiller la surface sans goutter. Grâce à cela, le nettoyage est beaucoup plus confortable et vous ne laissez pas tout perdu dans l’eau.

Son fonctionnement est très simple et il sera très facile à utiliser. Tout ce que vous avez à faire est de remplir le réservoir d’eau et de placer le chiffon inclus sur le tampon de nettoyage. Ensuite, appuyez sur le bouton de pulvérisation pour humidifier le tampon et faites passer l’appareil sur la surface en mouvements circulaires. Si la saleté est profondément incrustée, activez la fonction de vibration pour la retirer sans effort.

Ce lave-vitres électrique est équipé d’une batterie de 2100 mAh qui vous offre une autonomie d’environ 35 minutes environ pour nettoyer jusqu’à 100 mètres carrés de surface.

Si vous n’êtes pas arrivé à l’heure et qu’il est déjà épuisé, ne vous inquiétez pas car sur Amazon, vous avez autres nettoyeurs de vitres électriques bon marché à vendre:

