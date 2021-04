Nettoyer nos océans à la manière du secteur privé ⋆ .

Regardons les choses en face, nous vivons dans une société plastique. Presque tout ce que nous achetons est emballé ou emballé dans une forme de plastique. Lorsque nous mangeons de la restauration rapide, commandons des plats à emporter ou même nous arrêtons pour un café glacé, nous recevons des gobelets en plastique, des fourchettes, des cuillères et des pailles. Nous les utiliserons une fois, puis nous les jetterons.

Mais ce n’est pas la fin de l’histoire des déchets plastiques. Ce n’est que le début. Sur les 8,3 milliards de tonnes de déchets plastiques qui existent aujourd’hui, presque aucun n’est recyclé. La majeure partie est jetée et va aux décharges ou finit dans nos océans. Dans l’océan, les bouteilles en plastique mettent 450 ans à se dégrader.

C’est mauvais pour les océans, les créatures qui y vivent et pour la planète dans son ensemble. C’est aussi gaspiller ce qui pourrait être une ressource utile pour fournir une partie de l’énergie dont nous avons besoin. Les plastiques sont au départ des produits pétroliers. Nous considérons principalement le pétrole comme l’essence que nous utilisons pour alimenter nos voitures et produire de l’électricité pour nos maisons, mais les produits à base de pétrole sont partout. Les tissus modernes, les chaussures, les téléphones dont nous dépendons et les bouteilles d’eau dans lesquelles nous buvons sont tous des produits à base de pétrole. Il en va de même pour les déchets plastiques qui obstruent nos océans. La bonne nouvelle est qu’une grande partie de ces déchets peut être convertie en combustibles propres ou en pétrole pour produire de l’énergie, et il existe une entreprise qui se concentre sur la réalisation de cet objectif.

Clean-Seas est une filiale en propriété exclusive de Byzen Digital Inc. (OTCB: BYZN). Byzen acquiert et exploite des entreprises et des technologies de premier plan axées sur l’énergie propre et les solutions durables. Clean Seas cible la pollution plastique, sur terre et dans nos océans, et a mis au point une méthode de libre-échange pour traiter ce flux de déchets. Clean-Seas cherche à s’associer avec les gouvernements et les municipalités ainsi qu’avec d’autres entreprises pour commercialiser ses processus de transformation des déchets plastiques en énergie.

Il le ferait par pyrolyse plastique. C’est un processus qui fait l’objet de recherches depuis plusieurs années, mais l’équipe de Clean-Seas pense qu’il est maintenant suffisamment mûr pour changer le paradigme des déchets plastiques.[JHS1] . La pyrolyse du plastique est une technique révolutionnaire qui utilise une réaction chimique combinée à la chaleur et à la pression pour décomposer les plastiques existants, les transformant en combustibles à combustion propre à partir desquels les gaz sont capturés (gaz de synthèse) pour ensuite être utilisés pour générer de l’électricité propre ou de l’hydrogène propre, le long de avec d’autres produits de valeur.

L’acquisition du plastique est encore une autre opportunité; quelqu’un doit le ramasser et le traiter. Dans le modèle Clean-Seas, le nettoyage des déchets plastiques qui obstruent nos océans créera de nombreux bons emplois dans le secteur privé, en particulier dans les pays en développement. Ce que Byzen’s Clean-Seas construit vraiment, c’est un écosystème économique dans le secteur privé qui nettoiera l’écosystème naturel de nos océans. C’est économique, pratique et avant-gardiste.

Aujourd’hui, nous avons un monde dans lequel les déchets plastiques ruinent nos plages et nuisent à la faune. Clean-Seas, dont la mission est d’aider à résoudre cette crise et de se retrouver avec des océans plus propres, un air plus propre et l’énergie propre dont nous aurons sans aucun doute besoin pour alimenter nos vies, nos maisons, nos églises, nos écoles et nos emplois – tout en sortant les gens de la pauvreté.