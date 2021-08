Nettoyez et désinfectez Windows 10 avec l’outil open source Tron 12 | La technologie

Pour que l’ordinateur fonctionne de la manière la plus correcte possible, il est essentiel qu’il reçoive une maintenance plus ou moins basique. De cette façon, les fichiers indésirables ou les parties du logiciel lui-même qui ne servent plus peuvent être éliminés. Et c’est là qu’intervient Tron, l’un des meilleurs logiciels pour effectuer ces tâches de nettoyage automatiquement, pour garder l’ordinateur propre tous les jours.

Sans aucun doute, un ordinateur que nous utilisons depuis longtemps peut stocker des informations et des fichiers qui sont inutiles pour le moment et qu’ils ne font qu’occuper un espace sans qu’ils aient à y être.

Nous pouvons essayer d’être ceux qui résolvent ce problème nous-mêmes, mais la vérité est que notre connaissance de Windows 10 doit être assez avancée pour savoir où et comment nous pouvons effacer ce qui ne fonctionne plus.

Pour ceux qui ont besoin d’aide, il existe un un logiciel comme Tron, un script open source très simple qui est explicitement conçu pour nettoyer et optimiser le système d’exploitation de notre ordinateur.

Ce script se compose d’une série d’options avec lesquelles nous pouvons même trouver des menaces pour le bon fonctionnement du PC, y compris les moyens de le désinfecter contre les problèmes tels que les logiciels malveillants.

Voici comment fonctionne Tron 12

Une fois à l’intérieur de Tron, nous verrons comment est divisé en phases par rapport à son fonctionnement. Chacune de ces phases se concentre sur une tâche concrète et tous à la recherche de la meilleure optimisation possible de notre système.

Pour mieux savoir à quoi ressemble Tron 12, il est préférable de connaître le 10 phases de son fonctionnement.

Phase 1 : Préparation

Dans cette phase, il prépare la voie à toutes les autres en analysant le système pour voir s’il pourra fonctionner correctement. Aussi exécuter un certain nombre d’outils avec lequel il prépare le système d’exploitation à commencer à le nettoyer.

Il garantit que toutes les opérations qu’il va faire sont réalisables avec le système, car sinon il n’est pas exécuté.

Les tâches que vous allez mettre en œuvre dans cette première phase sont :

rkill. ProcessKiller TDSS Killer Stinger Sauvegarde du registre Réparer WMI Nettoyage Sysrestore Purger l’ancien pool VSS Créer un point de restauration système avant l’exécution Vérifier le disque SMART Effectuer la synchronisation de l’heure NTP

Phase 2 : TempClean

Dans cette phase, il commence à nettoyer tous les fichiers temporaires qui sont inutiles sur notre ordinateur.

Les processus qu’il met en œuvre sont les suivants :

TempFileCleanup CCleaner BleachBit Sauvegarde et effacement des journaux d’événements Nettoyage du cache Windows Update Nettoyer Internet Explorer ou Edge USB Device Cleanup

Phase 3: Da-bloat

Maintenant que vous avez vitres nettoyées, ce qu’il obtiendra est d’être plus léger, éliminant les logiciels potentiellement malveillants, y compris les bloatwares.

Ce qui suit est exécuté au cours de cette phase :

Suppression du bloatware OEM La liste personnalisable qui se trouve dans resourcesstage_2_de-bloatoem Metro OEM est nettoyée (uniquement à partir de Windows 8)

Phase 4 : Désinfection

Cette fois quoi la recherche est un malware pour essayer de ne plus ralentir le système.

Pour y parvenir, exécutez ces outils :

Exécutez l’outil de suppression de virus Kaspersky Outil de suppression de virus Sophos Malwarebytes Vérifiez l’image DISM

Phase 5 : Réparation

Dans cette phase, une fois le système désinfecté et bien nettoyé, il fera trouver des solutions à d’éventuels défauts du système lui-même.

Pour cela nous allons voir comment s’exécute ce qui suit :

Réinitialisation des autorisations du registre Réinitialisation des autorisations du système de fichiers SFC / scannow, chkdsk (si nécessaire)

Phase 6 : Patch

Maintenant que nous avons le système propre, désinfecté et réparé, c’est à votre tour mettre à jour les applications que vous considérez comme le plus courant et le plus important à avoir sur votre ordinateur.

Ces outils sont :

Mettre à jour 7-Zip, Java et Adobe Flash / Reader Installer les mises à jour Windows en attente

Phase 7 : Optimiser

Dans ce cas prendre soin de certains paramètres Windows comme des problèmes avec la fragmentation des disques s’il y avait.

Pour ce faire, il effectue ces deux tâches :

Réinitialiser le fichier d’échange Défragmentation% SystemDrive%

Phase 8 : Conclusion

À ce stade, c’est lorsque l’ensemble du processus est terminé et générer un rapport avec tout ce qui a été fait, pouvoir le voir à l’écran dès maintenant et vous pouvez même nous l’envoyer par e-mail.

Dans cette phase, il est également désinstaller des programmes qui ont été installés pour effectuer le processus, tels que Malwarebytes.

Phase 9 : Trucs de Manuel

Enfin, le programme lui-même nous permettra exécuter certains outils manuellement en combinaison avec certaines commandes prises en charge pour ces programmes.

Toutes les combinaisons possibles sont [[- a | -asm] -c -d -dev -e -er -m -o -p -r -sa -sap -scs -sdb -sd -sdc -sdu -se -sk -sl -sm -sap -spr -ss -str -swu -swo -udl -v -x]| [-h]

Tron lui-même nous explique à quoi sert chacune de ces commandes, pour savoir, avant de l’exécuter, quelle sera sa fonction.

Téléchargez et installez Tron

Pour arriver à avoir ça programme d’optimisation de l’ensemble de notre système, nous devons le télécharger sur notre disque dur, sachant qu’il occupe plus ou moins 500 Mo.

Une fois téléchargé, nous devons effectuer ces étapes :

La première chose est décompressez le fichier ZIP. Dans le dossier tron ​​nous exécutons avec autorisation d’administrateur l’archive tron.bat Après avoir accepté les termes de la licence, l’interface du programme lui-même apparaîtra afin de commencer à l’utiliser.

Vous devez être clair que l’exécution de Tron dure entre 4 et 6 heures, vous devez donc vous armer de patience, en plus de savoir que pendant ce temps vous ne pourrez pas utiliser l’ordinateur.

Ce qui est clair, c’est que nous sommes face à un outil qui va nous permettre d’avoir notre ordinateur totalement propre et optimisé. Si vous décidez de lancer Tron, dites-nous sur nos réseaux sociaux quelle a été votre expérience.