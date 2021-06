Nettoyez les casseroles et les poêles sans effort avec le nouvel appareil Lidl pour seulement 19,99 euros | Vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vous détestez récurer les casseroles, poêles et autres surfaces incrustées de crasse ? Alors le nouvel appareil Lidl est parfait pour vous : il fait le travail à votre place et ne coûte que 19,99 euros.

Frotter la saleté incrustée des casseroles, poêles et autres outils et surfaces est l’une des tâches ménagères les plus détestées. Pour obtenir de bons résultats, il est nécessaire d’investir beaucoup de temps et d’efforts et, à moins que vous ne connaissiez quelques astuces secrètes pour vous débarrasser de cette saleté collée, parfois après tout ce travail, la finition n’est pas ce que vous voulez.

Si vous voulez dire adieu au récurage des casseroles et des poêles pour toujours, faites attention au nouvel appareil Lidl qui vient de débarquer sur le marché en ligne. Il s’agit d’une brosse de nettoyage électrique qui fait tout le travail difficile pour vous de sorte que l’élimination de la saleté incrustée est un jeu d’enfant. Et il ne coûte que 19,99 euros, un prix abordable pour toutes les bourses.

La brosse de nettoyage électrique de Lidl est spécialement conçue donc vous n’avez pas à forcer ou à frotter lors du nettoyage de tout type de surface. Il est équipé d’un moteur électrique fonctionnant sur batterie et dispose de différentes têtes interchangeables afin que vous puissiez choisir la plus adaptée à chaque tâche.

Comme vous pouvez le voir sur l’image sur ces lignes, cet appareil a quatre têtes différentes : une éponge pour frotter doucement les surfaces, une petite brosse pour nettoyer les robinets et autres petits objets, une grande brosse pour enlever la saleté des drains et autres zones plus grandes, et enfin une brosse spéciale pour nettoyer les crevasses.

Avec toutes ces têtes, la brosse de nettoyage électrique Lidl est indiquée non seulement pour enlever la saleté incrustée des casseroles et poêles, mais aussi pour nettoyer en profondeur le micro-ondes et autres appareils, les robinets et les drains de l’évier et de la baignoire, les carreaux, les meubles, etc. . Il peut être utilisé à la fois humide et sec, ce qui le rend extrêmement polyvalent.

Les appareils Lidl s’épuisent très rapidement, il faudra donc vous dépêcher si vous ne voulez pas qu’il s’épuise. Au cas où tu serais en retard, En Amazon Espagne, vous pouvez trouver d’autres alternatives à un bon prix:

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.