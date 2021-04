Nettoyez vos dégâts avec le robot aspirateur Neato Botvac D4 en vente pour 250 $ aujourd’hui seulement

Prêt pour un petit ménage de printemps? Yah, personne d’autre ne l’est non plus. Laissez vos robots faire le ménage à votre place! Aujourd’hui, vous pouvez obtenir le robot aspirateur Neato Robotics Botvac D4 à un prix bas de 249,99 $. C’est en fait l’une des offres Best Buy du jour, donc cela ne durera pas longtemps. L’offre d’aujourd’hui correspond au plus bas que nous ayons jamais vu du D4 à l’état neuf, et c’est un prix que nous n’avons vu que quelques fois auparavant. Normalement, cet aspirateur robot se vend environ 300 $ ou même 430 $ selon l’endroit où vous regardez.

Aspirateur robot Neato Robotics Botvac D4

Idéal pour les tapis et les sols durs. Utilise la technologie LaserSmart pour numériser et cartographier toute votre maison. Peut voir dans le noir et éviter les obstacles. Planifiez des nettoyages avec l’application et configurez des limites virtuelles. La batterie dure jusqu’à 75 minutes. A la commande vocale, aussi.

249,99 $ 300,00 $ 50 $ de rabais

La partie pratique de cet aspirateur robot est qu’il se connecte à une application sur votre smartphone ou tablette, vous permettant de contrôler ses actions ou de planifier un nettoyage de n’importe où dans le monde. Avec l’application, vous pouvez même configurer des «lignes interdites» pour empêcher l’aspirateur de pénétrer dans certaines zones de la maison. C’est assez important lorsque vous voulez simplement que le robot aspirateur se concentre sur votre cuisine ou votre salon sans bouger partout dans la maison.

Le D4 utilise la technologie LaserSmart qui l’aide à numériser et à cartographier toute votre maison afin de pouvoir nettoyer selon un schéma défini plutôt que de manière aléatoire. Si vous ne configurez pas les lignes interdites, le nettoyage continuera jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien à nettoyer. Il peut même utiliser ces lasers pour voir dans l’obscurité et nettoyer la nuit.

Sa batterie intégrée peut durer jusqu’à 75 minutes de nettoyage. Lorsqu’il devient bas, l’aspirateur retourne à son chargeur pour que vous n’ayez jamais à vous soucier de sa mort. Neato envoie également des mises à jour logicielles régulières et de nouvelles fonctionnalités à l’aspirateur pour le maintenir à jour.

De plus, le Neato Botvac D4 est compatible avec de nombreux programmes de maison intelligente. Contrôlez-le avec votre voix à l’aide d’Amazon Alexa ou de Google Assistant. Il fonctionne également avec votre Apple Watch, Android Wear, IFTTT et Neato Chatbot pour Facebook.

