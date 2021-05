Nettoyez vos dégâts avec un nouvel aspirateur Eufy pour aussi peu que 140 $

Les offres quotidiennes d’Amazon incluent une toute nouvelle vente d’Eufy comprenant des robots aspirateurs et des aspirateurs-balais sans fil, tous à bas prix. Le meilleur prix est le robot aspirateur Eufy RoboVac 15C pour seulement 139,99 $, soit environ 50 $ à 90 $ de réduction sur ce qu’il a récemment fait. C’est certainement la baisse de prix directe la plus basse que nous ayons jamais vue.

Vous pouvez également vous procurer l’aspirateur balai sans fil Eufy HomeVac S11 Go pour un prix modique de 159,99 $. C’est 20 $ de moins que son prochain meilleur prix et 90 $ de rabais sur son prix de vente habituel.

Sucer

Aspirateurs balais et robots aspirateurs sans fil Eufy

Choisissez entre un aspirateur balai sans fil ou un robot aspirateur. L’aspirateur sans fil comprend une puissance d’aspiration de 120AW pendant 8 minutes ou 25 minutes en mode standard. Utile pour entrer dans des espaces restreints. Le robot a une aspiration de 1300 Pa et dure jusqu’à 100 minutes.

Aussi bas que 140 $

L’aspirateur balai HomeVac S11 Go a une conception légère conçue pour vous offrir une maniabilité supplémentaire afin que vous puissiez atteindre sous les armoires et les meubles, faire des virages serrés pendant que vous passez l’aspirateur et toucher tous les endroits difficiles à atteindre. Le mode standard de l’aspirateur fonctionne pendant environ 25 minutes et fournit la quantité parfaite d’aspiration pour les dégâts quotidiens faciles à repérer. Si vous avez vraiment besoin de frapper toute la maison, passez en mode endurance et obtenez jusqu’à 40 minutes d’autonomie. Bien sûr, si vous avez besoin de creuser un peu plus profondément, vous pouvez toujours augmenter la puissance de nettoyage pendant 8 minutes avec une puissance d’aspiration de 120AW.

Le RoboVac 15C, quant à lui, fera tout le travail à votre place. Il a une puissance d’aspiration de 1300 Pa et peut durer jusqu’à 100 minutes d’aspiration puissante et constante. Il peut également augmenter sa force d’aspiration lorsque cela est nécessaire avec 15 secondes de nettoyage amélioré grâce à sa technologie BoostIQ. Il est fabriqué avec du verre trempé anti-rayures et utilise des capteurs infrarouges pour l’aider à éviter les obstacles qui le coinceraient autrement. Il est également suffisamment intelligent pour se recharger automatiquement lorsque la batterie est faible.

Ces deux aspirateurs sont disponibles dans quelques couleurs différentes à ce prix de vente. Découvrez les autres options tant que vous le pouvez!

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.