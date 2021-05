Nettoyez votre barbecue sans effort avec le nouvel aspirateur à cendres de Lidl | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Un appareil vient de débarquer chez Lidl qui promet de vous faciliter la vie. Nous parlons du nouvel aspirateur à cendres, un appareil qui vous permet de nettoyer le barbecue sans rien tacher et sans aucun effort.

Tout le monde aime participer à un barbecue. Avec l’arrivée du beau temps, pouvoir savourer un délicieux repas en plein air est très agréable, surtout après tant de mois froids et après avoir surmonté l’enfermement.

Si c’est vous qui organisez le barbecue, sachez déjà que tout n’est pas un avantage. Lorsque les invités rentrent à la maison, vous avez tout le travail difficile à faire, et le nettoyage du barbecue est l’une des tâches les plus fastidieuses.

Lors d’occasions précédentes, nous vous avons donné quelques astuces pour nettoyer le barbecue et le laisser impeccable sans trop d’effort, mais qu’en est-il des cendres? Lorsque le feu et les braises sont complètement éteints, ils peuvent être ramassés avec une brosse et une pelle à poussière, mais comme ils sont si fins, ils se dispersent très facilement et finissent par tout perdre.

La solution à ces problèmes est le nouvel aspirateur à cendres de Lidl. C’est un appareil très pratique notamment pour aspirer ce type de saleté et son prix est très bon marché: seulement 29,99 euros.

Cet aspirateur à cendres est estampillé par Parkside, la marque blanche de Lidl pour les outils et produits de bricolage. Offre une puissance d’aspiration de 16,5 kPa et est équipé d’un système de filtre à deux étages, vous permettant de retirer facilement le dernier morceau de cendre de votre barbecue. Il convient également au nettoyage de la cheminée, du four à charbon ou de grosses particules de saleté.

Son réservoir en acier a une capacité de 18 litres de cendreset se vide facilement en retirant simplement le couvercle. Il est équipé de trois roues pour pouvoir être déplacé facilement, et son tuyau d’aspiration a une longueur de 140 cm pour pouvoir atteindre votre barbecue confortablement. Avant de l’utiliser, Assurez-vous que le feu est éteint et que les cendres ont refroidi, car la température maximale qu’il supporte est de 40 ° C.

Comme pour tous les appareils Lidl, les unités sont limitées et se vendent rapidement, alors dépêchez-vous si vous ne voulez pas en manquer. Au cas où vous seriez en retard, ne vous inquiétez pas car sur Amazon, il y a plus d’aspirateurs à cendres bon marché:

