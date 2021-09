Nettoyez votre maison en toute simplicité

Personne n’aime avoir des miettes, de la poussière et de la saleté dans sa maison. Mais il est également impossible de toujours garder une trace de tout ce qui peut être tombé sur vos sols. De plus, qui a le temps de passer l’aspirateur en permanence ? Ce dont vous avez besoin, c’est d’un coup de main dans votre maison pour nettoyer pour vous lorsque vous partez faire autre chose. Un aspirateur robot est la solution parfaite pour tous ceux qui veulent garder leur maison dans le meilleur état possible sans avoir à s’engager à toujours nettoyer.

Bien que vous n’obteniez peut-être pas le meilleur nettoyage d’un tapis comme vous le feriez par rapport à un aspirateur vertical, ceux-ci ont tendance à être parfaits pour les poils d’animaux et les lapins poussiéreux. De plus, il peut couvrir la zone pendant que vous êtes assis ou que vous faites d’autres choses dans la maison. Il y en a même qui se vident lorsqu’ils sont trop pleins, ce qui vous donne plus de flexibilité. Nous avons testé un tas des meilleurs aspirateurs robots pour vous donner les meilleures pannes dont ceux qui ont les meilleures caractéristiques et ceux qui pourraient le mieux correspondre à votre situation.

Meilleurs aspirateurs robots pour le nettoyage Boost : eufy par Anker RoboVac G30

eufy par Anker RoboVac G30 Source de l’image : eufy/Amazon

Avantages: Capteur de trajectoire de suivi intelligent, technologie BoostIQ

Les inconvénients: Peut être affecté par un fort ensoleillement

Lorsque votre robot aspirateur se déplace sur vos sols, la dernière chose que vous voulez réaliser, c’est qu’il est coincé quelque part et qu’il ne fait aucun nettoyage. Avec l’eufy d’Anker RoboVac G30, ce ne sera pas un problème. Les raisons sont doubles, car cela comprend un capteur de chemin de suivi intelligent avec Smart Dynamic Navigation 2.0 pour obtenir le chemin le plus direct et le plus efficace pour nettoyer votre maison. Cela signifie qu’il ne choisira pas simplement un chemin aléatoire à parcourir et qu’il tracera votre maison. Il bénéficie d’une aspiration puissante de 2 000 Pa. Cela garantit que plus de débris sont ramassés sur toutes les surfaces.

La deuxième partie est qu’il dispose de la technologie BoostIQ pour augmenter automatiquement la puissance d’aspiration s’il est bloqué. Celui-ci reconnaîtra en moins de 1,5 seconde qu’il a besoin d’une force d’aspiration supplémentaire et le fournira immédiatement. Cela lui permet de faire un effort supplémentaire pour aspirer ce dont vous avez besoin. Il est compatible avec les sols durs ainsi que les tapis. Il existe également une technologie de détection de chute qui garantira qu’il ne tombera pas dans les escaliers.

Il peut être affecté par une forte lumière du soleil sur les capteurs, vous devez donc en tenir compte avec les pièces qu’il nettoie. Cela se souviendra de la zone qu’il a nettoyée afin qu’il puisse nettoyer cette zone à nouveau la prochaine fois que vous l’utilisez. Il existe également des invites utiles que vous pouvez utiliser pour tirer le meilleur parti de l’aspirateur. Dans l’ensemble, nous avons adoré la capacité de nettoyage et le QI de l’aspirateur.

Eufy by Anker, RoboVac G30, Robot Aspirateur avec Smart Dynamic Navigation 2.0, 2000 Pa Strong… Prix : $319.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleurs aspirateurs robots pour tapis : iRobot Roomba s9+

L’iRobot Roomba S9+ Source de l’image : iRobot/Amazon

Avantages: Se vide lorsqu’il est plein, fonctionne avec une application intelligente

Les inconvénients: Cher, la brosse a parfois besoin d’être nettoyée

Il y a une raison pour laquelle l’iRobot Roomba S9+ est l’un des aspirateurs robots les plus chers du marché. Il peut faire tellement de choses et est formidable pour les maisons qui ont beaucoup de tapis. Non seulement il nettoiera après vous, mais il nettoiera également après vos animaux de compagnie. Celui-ci se videra de lui-même lorsqu’il sera plein et le fera jusqu’à 60 jours. Celui-ci présente une puissance d’aspiration 40 fois supérieure ainsi que trois étapes de capacités de nettoyage afin de soulever, de desserrer et d’éliminer les débris. Il augmente en fait son aspiration lorsqu’il passe sur un tapis, grâce à la technologie Power Boost.

Il n’y a pas beaucoup d’aspirateurs plus intelligents que celui-ci, car il dispose d’une navigation vSLAM pour créer des cartes intelligentes personnelles de votre maison pour se rappeler où il doit et ne doit pas aller. Il peut être connecté à un logiciel d’assistance vocale pour lui dire quand démarrer ou il fonctionne avec l’application intelligente. La technologie Perfect Edge est dotée de capteurs avancés et d’une brosse d’angle spécialement conçue pour nettoyer en profondeur dans les coins. Les doubles brosses en caoutchouc 30 % plus larges ne s’emmêleront pas avec les poils d’animaux.

Les brosses peuvent parfois avoir besoin d’être nettoyées si vous avez plus de saleté et de poussière que vous ne le pensez. Les pièces de rechange sont chères si vous devez remplacer une brosse. Il peut également être légèrement plus fort que prévu. Mais nous avons été impressionnés par la qualité du nettoyage des tapis plus courts et plus épais.

Robot aspirateur iRobot Roomba s9+ (9550) avec élimination automatique de la saleté – se vide jusqu’à 60… Prix catalogue : 1 299,99 $ Prix : 1 099,00 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur pour un budget: SereneLife Robot Aspirateur PUCRC25 V3

Aspirateur robot SereneLife PUCRC25 V3 Source de l’image : SereneLife/Amazon

Avantages: Abordable, affiné pour gérer une programmation de capteur plus automatisée

Les inconvénients: Se remplit rapidement

Obtenir un aspirateur robot pour moins de 100 $ semble trop beau pour être vrai, mais vous adorerez le robot aspirateur SereneLife PUCRC25 V3 pour le prix. Il a un profil extrêmement bas, il peut donc se glisser facilement sous des canapés, des tables et des chaises. Cela facilite également le stockage. Cela aspirera les planchers de tuiles, les planchers de bois franc et les tapis plus courts. Il fonctionnera jusqu’à 90 minutes et est affiné pour gérer une programmation de capteur plus automatisée. Il est à la fois adapté aux allergies et aux animaux car le filtre à air fonctionne pour garder l’air plus pur.

Il vous suffit d’appuyer sur un bouton pour le faire et les doubles brosses rotatives aident à étendre la portée de l’aspirateur. Ils tournent pour attraper la saleté et les débris dans les coins de la pièce. Le chargement ne prend que quatre heures. Il se remplit rapidement, vous devrez donc le surveiller. Idéal pour les petites maisons et les appartements plutôt que pour les grands, il peut être nécessaire de facturer deux fois avant de terminer un travail.

Aspirateur robot SereneLife – Batterie au lithium améliorée 90 minutes d’autonomie – Auto Bot automatique… Prix:$89.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur aspirateur robot pour vider moins souvent : roborock E4

Un chien somnolant à côté d’un aspirateur robot roborock E4. Source de l’image : Roborock/Amazon

Avantages: Utilise 2 000 PA d’aspiration avec boost automatique de tapis, bac à poussière de 640 ml

Les inconvénients: N’oubliez pas d’activer le boost de tapis ou il aura du mal à le surmonter

Alors que de nombreux robots aspirateurs vous obligent à les vider, vous devrez ouvrir le robot aspirateur roborock E4 de temps en temps. C’est parce qu’il a un bac à poussière de 640 ml qui stocke plus de débris, ce qui signifie qu’il peut être vidé moins souvent. Cela se déplace 10 % plus rapidement que les modèles précédents, ce qui vous donne un temps d’utilisation plus court. Il achemine votre maison en forme de Z pour la nettoyer plus rapidement et plus efficacement. La navigation intelligente l’aide à se frayer un chemin à travers des zones qu’il n’a pas encore visitées.

Celui-ci utilise une aspiration de 2 000 Pa avec une augmentation automatique du tapis pour déloger les poils gênants du tapis et les passer dans l’aspirateur. C’est une augmentation de 11% par rapport aux anciens modèles roborock. Si vous l’avez chargé jusqu’à 100%, il fonctionnera assez longtemps pour couvrir 2 152 pieds carrés. La batterie est de 5 200 mAh et vous pouvez contrôler l’appareil depuis votre smartphone. Vous pouvez configurer cela avec un système de nettoyage ainsi qu’une mise à niveau.

Le robot aspirateur peut se coincer et n’apprend pas bien des mouvements précédents. Vous devrez dégager le sol de tous les câbles, car ils se coinceront dessus. Vous devez activer le boost de tapis si vous savez qu’il va passer sur un tapis, sinon il a du mal.

Robot aspirateur roborock E4, plan d’itinéraire interne avec aspiration puissante de 2000 Pa, durée d’exécution de 200 min… Prix catalogue : 299,99 $ Prix : 269,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur robot aspirateur et vadrouille : ECOVACS Deebot N8 Pro+

Le robot aspirateur laveur Ecovacs Deebot N8 Pro+ avec station de vidange automatique. Source de l’image : Ecovacs/Amazon

Avantages: Vidage automatique, évite les objets au sol

Les inconvénients: La batterie peut s’épuiser au milieu d’un travail

Offrez-vous le double pouvoir de nettoyage et de vadrouille avec l’ECOVACS Deebot N8 Pro+. Cela fournit 30 jours de saleté et de débris et le videra lorsqu’il sera plein. Il dispose d’une aspiration de 2600 Pa pour aspirer la saleté et la poussière. Avec TRUEDETECT, une technologie basée sur la 3D qui lui permet de détecter et d’éviter les objets, vous n’aurez pas à déplacer des objets si vous oubliez. La cartographie de la pièce et le choix d’un plan d’étage sont simples, grâce à la navigation LiDAR avec des systèmes de détection standard aérospatiaux.

Cela va aspirer et essuyer en une seule fois. Il évite automatiquement les tapis lors du nettoyage des sols durs. De plus, il doublera la puissance d’aspiration lors de l’aspiration de tapis. Bien qu’il y ait un runtime 110 qui se trouve le plus souvent, parfois il ne le fait pas tout le temps. Il se rechargera automatiquement et reprendra là où il s’était arrêté.

ECOVACS Deebot N8 Pro+ Robot Aspirateur et Vadrouille, avec Station de Vidange Automatique, Aspiration 2600 Pa, L… Prix catalogue : 799,99 $ Prix : 709,99 $ Vous économisez : 90,00 $ (11%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Découvrez plus des meilleurs appareils intelligents pour la maison !