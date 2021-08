Netvrk Virtual Land Sales in Parts, fait ses débuts avec la prévente de terrains Crypto new media

Dans une annonce importante, Netvrk metaverse a déclaré les derniers détails de sa vente de terrains virtuels qui se manifesteront en plusieurs phases, la première se présentant comme un processus de prévente dans la vente de terrains. Cette phase très attendue sera menée avec l’aide du Réseau Ferrum. Le réseau agira comme un incubateur, ce qui permettra aux détenteurs du Ferrum de participer et d’acheter le terrain avant qu’il ne soit ouvert aux ventes privées et publiques. Les détenteurs peuvent également accéder aux prix de prévente, ce qui est encore une fois une excellente occasion de tirer parti des détenteurs de jetons.

Pour d’autres, l’ensemble du processus de prévente foncière a été divisé en trois étapes. La première étape sera exclusivement réservée au Ferrum et suivie par les deuxième et troisième étapes de vente privée et de vente publique, respectivement. Pour la première étape, l’instantané des avoirs des utilisateurs sera pris par le réseau, et l’exigence de participation est d’avoir un minimum de 25 000 FRM dans les portefeuilles des détenteurs. En ce qui concerne la date limite de ce processus d’attente, 21 h HNE et 9 h HNE le 3 août (soir) et le 4 août (matin) ont été fixés par le métaverse.

Il est important de noter que l’augmentation du nombre de possessions de Ferrum rendra les détenteurs éligibles à l’achat d’une plus grande part de terres virtuelles. Chaque détenteur, selon ses avoirs, aura le choix du niveau particulier auquel il souhaite posséder le terrain. Vous avez le choix entre cinq catégories (Epic, Giant, Large, Medium et Standard), mais pour l’option de prévente, seuls les formats Large, Medium et Standard seront disponibles. Le montant de la contribution sera divisé entre USD et $NTVRK selon la règle pré-spécifiée par le réseau.

Il sera intéressant d’assister à l’enthousiasme et à la réaction des membres de la communauté envers les terres virtuelles, qui sont représentées comme un NFT. Les NFT sont des actifs virtuels et peuvent être achetés, vendus ou détenus à tout moment sans aucune intervention d’un tiers. Netvrk metaverse est devenu un choix privilégié pour tous ceux qui souhaitent acheter des actifs numériques sans intervention intermédiaire.

Lien source