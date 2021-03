Network Advertising nomme Manan Shah au poste de vice-président, numérique

Network est un fournisseur indépendant et entièrement intégré de solutions créatives, multimédias et numériques

Network Advertising a annoncé la nomination de Manan Shah au poste de vice-président numérique de l’entreprise. Shah a rejoint Network Advertising de Chimp & Z Inc, où il était responsable du P&L de leur entreprise en Inde.

Shah a commencé sa carrière chez Convonix où il a travaillé pendant quatre ans et demi et a ensuite créé sa propre start-up dans le domaine de la technologie. Il a ensuite pris la direction de la succursale AdLift de Mumbai, où il gérait les besoins numériques de marques telles que TATA AIG, Future Generali, ICICI Lombard, ICICI HFC, Mahindra Agri-Guru, Axis Bank, entre autres.

«Network est une agence véritablement intégrée connue pour son style de travail immersif. Son engagement et sa réputation de créer des œuvres qui résolvent de vrais problèmes commerciaux permettent de remettre en question le statu quo associé au support numérique. J’ai hâte de diriger leur équipe numérique et de faire partie du parcours de Network », a déclaré Shah à propos de son nouveau rôle.

«L’activité de communication numérique est au cœur de notre offre intégrée à nos clients. Et pour donner une nouvelle direction et un nouvel élan à notre activité numérique, nous avons trouvé à Manan la bonne attitude et les bonnes capacités pour défendre cela pour nous. Il est un ajout bienvenu à l’équipe du réseau », a ajouté Vinod Nair, directeur général, Network Advertising.

Network est un fournisseur indépendant et entièrement intégré de solutions créatives, multimédias et numériques. De la conception à la stratégie commerciale complète, de la planification et de l’achat média aux activations et à l’innovation, Network fournit des services complets sous un même toit. Network a été le partenaire de communication qui a aidé à créer de nombreuses industries émergentes grâce à une publicité différenciée pour une multitude de secteurs, notamment les produits de grande consommation, le BFSI, le commerce électronique, les biens de consommation durables, la vente au détail, l’immobilier, la logistique, la pharmacie, entre autres.

