Network Advertising remporte le mandat intégré pour AcneStar et Health OK

Le mandat intégré comprend toute la communication haut de gamme et numérique pour ces deux marques

Network Advertising a remporté le mandat intégré pour les marques AcneStar et Health OK de Mankind Pharma, basée à Delhi. Le mandat intégré comprend toute la communication haut de gamme et numérique pour ces deux marques.

AcneStar et Health OK sont des ajouts stratégiques à notre offre intégrée et c’est une responsabilité que nous sommes fiers d’assumer, a déclaré Vinod Nair, directeur général de Network Advertising. « C’est à la base de notre capacité à comprendre leurs défis commerciaux et de notre approche à 360 degrés de leurs exigences que nous avons contribué à les attirer dans notre giron », a-t-il ajouté.

« C’est un grand plaisir pour moi d’accueillir Mankind sur Network. Health OK et AcneStar opèrent dans des catégories qui ont un immense potentiel de croissance et je suis heureux que nous arrivions à bord au bon moment. En espérant créer de nombreux autres travaux intéressants », a ajouté Akashneel Dasgupta, directeur de la création, Network Advertising.

« Nous recherchions une agence ayant une approche intégrée et une gestion des marques. L’équipe de Network est chevronnée en raison de son exposition de longue date à l’évolution du paysage publicitaire, de son état d’esprit créatif des consommateurs et d’une bonne approche stratégique. Cela nous aidera à renforcer nos marques – AcneStar et Health OK. Nous attendons avec impatience une association enrichissante », a déclaré Joy Chatterjee, directrice générale des ventes et du marketing, Mankind Pharma.

Network est une agence indépendante à service complet qui fournit des conseils en matière de marque et de conception et des solutions créatives, médiatiques et numériques intégrées. Network a été le partenaire de communication aidant à créer de nombreuses marques dans les industries émergentes dans une multitude de secteurs, notamment FMCG, BFSI, e-commerce, biens de consommation durables, vente au détail, immobilier, logistique, pharmaceutique, entre autres.

Lire aussi : Havas Group India nomme Sumeer Mathur en tant que responsable de la planification nationale et associé directeur, Havas Worldwide (Creative) India

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.