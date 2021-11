Network Rail exhorté à mettre fin à la domination française et allemande sur les chemins de fer britanniques | Royaume-Uni | Nouvelles

Network Rail a reçu l’ordre d’un régulateur du secteur de mettre fin à sa dépendance majeure vis-à-vis des fournisseurs français et allemands pour 1 milliard de livres sterling de mises à niveau ferroviaires. Network Rail dépend actuellement fortement de la société française Alstom et du conglomérat allemand Siemens pour près d’un milliard de livres sterling de modernisation des chemins de fer.

A elles deux, les deux entreprises représentent 90 pour cent des dépenses des contribuables pour l’amélioration de la signalisation ferroviaire.

Des mises à niveau ont été prévues sur un total de 26 000 signaux au cours des 15 prochaines années.

Selon l’analyse du Telegraph, cela signifie que les deux entreprises entre elles seraient en mesure de remporter entre 800 et 900 millions de livres sterling chaque année.

Le régulateur de l’industrie, l’Office of Rail and Road (ORR) a demandé à Network Rail de réduire sa dépendance vis-à-vis des deux entreprises, en se concentrant plutôt sur « la récompense d’un comportement pro-concurrentiel ».

Le régulateur a également déclaré que Network Rail devrait s’assurer que « les processus d’approvisionnement sont exécutés à des conditions véritablement compétitives et ne favorisent pas indûment les fournisseurs existants », suggérant que l’organisme du secteur public avait attribué les contrats lucratifs aux fournisseurs européens au détriment d’autres entreprises. .

John Larkinson, directeur général de l’ORR, a déclaré : « Network Rail peut réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs dominants et rendre le marché plus attrayant pour de nouveaux fournisseurs potentiels en augmentant la confiance des fournisseurs dans le marché et en réduisant les coûts.

Se classant parmi les organismes gouvernementaux les plus endettés, Network Rail a déjà été critiqué pour son incapacité à respecter des budgets élevés.

Il doit actuellement plus de 55 milliards de livres sterling au ministère des Transports et à d’autres obligataires externes.

Les détails sur l’opportunité de poursuivre la phase 2b de la branche est du HS2 devraient être inclus dans le document, qui a été promis pour la première fois lorsque le gouvernement a répondu à l’examen d’Oakervee en février 2020.

Alors qu’il doit être publié la semaine prochaine, il y a eu des spéculations selon lesquelles il pourrait être repoussé davantage.

S’adressant au Telegraph, le directeur technique de la Railway Industry Association (RIA), David Clarke, a déclaré : , réduisant les coûts et améliorant la fiabilité.

« Mais il n’a pas encore été financé, ce qui laisse les fournisseurs ferroviaires incertains quant à la poursuite du plan. »

M. Clarke a ajouté : « Ce problème devient de plus en plus urgent. Nous exhortons donc le gouvernement à travailler avec l’industrie pour lancer le programme.

Un porte-parole de Network Rail a déclaré : « Alors que nous poursuivons ces améliorations, nous savons que nous devons travailler plus efficacement et offrir un meilleur rapport qualité-prix aux passagers et aux contribuables.

« Nous développerons nos plans en réponse à ces recommandations et continuerons à nous engager et à travailler avec l’ORR pour fournir un marché de la signalisation plus efficace pour le chemin de fer britannique. »