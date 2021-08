Neuberger Berman obtient l’approbation de la SEC pour investir 5% du fonds de matières premières dans les contrats à terme Bitcoin

in

La société de gestion d’actifs basée à New York Neuberger Berman a reçu le feu vert de la SEC américaine pour investir jusqu’à 5% de ses actifs dans des contrats à terme Bitcoin.

Neuberger peut investir jusqu’à 5% de son fonds de stratégie d’investissement en matières premières de 164 millions de dollars dans des produits Bitcoin, tels que les contrats à terme Bitcoin et les fonds négociés en bourse Bitcoin canadiens.

Selon son dossier réglementaire auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Neuberger, qui gère plus de 402 milliards de dollars d’actifs clients au 31 mars 2021, a déclaré que sa demande avait été approuvée avec effet immédiat et permettra à votre marchandise stratégie. Fonds pour investir dans les 8,2 millions de dollars de votre fonds de produits de base dans des produits Bitcoin, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une “filiale en propriété exclusive”, comme vous le faites avec d’autres contrats à terme.

Aux États-Unis, les contrats à terme Neuberger seront détenus sur des bourses réglementées par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), telles que le Chicago Mercantile Exchange (CME). Cependant, en raison du manque d’ETF liés au Bitcoin aux États-Unis, Neuberger a décidé de négocier des ETF Bitcoin canadiens.

Le 11 août, Neuberger a soumis la demande initiale visant à obtenir l’approbation de la SEC pour ajouter des dérivés Bitcoin et Ethereum aux options d’investissement de son fonds. Cependant, dans un dossier réglementaire modifié auprès de la SEC le 20 août, Neuberger a déclaré que son fonds commun de placement de matières premières de 164 millions de dollars pourrait investir jusqu’à 5% de ses actifs dans des investissements Bitcoin afin d’obtenir une exposition indirecte à Bitcoin. Le supplément de dépôt ultérieur indiquait que Neuberger avait remplacé l’original et que, par conséquent, les dérivés d’Ethereum ne semblaient plus faire partie des options d’investissement de la société.

Le rapport montre que la motivation de Neuberger envers la crypto-monnaie est basée sur la nécessité d’augmenter l’utilisation du fonds comme couverture contre l’inflation. En outre, la société d’investissement américaine estime également que les tendances des prix pourraient constituer une autre source potentielle de revenus.

Préoccupations concernant les retraits d’Ether ETF

Neuberger Berman n’est pas la seule entreprise à avoir récemment retiré son application à terme Ethereum.

Plusieurs sociétés d’investissement ont récemment retiré leurs demandes d’ETF à terme Ethereum, ce qui préoccupe les utilisateurs de la communauté des crypto-monnaies.

La semaine dernière, les sociétés d’investissement ProShares et VanEck ont ​​retiré leurs demandes à la SEC pour l’approbation des ETF à terme Ethereum deux jours seulement après leur dépôt.

L’analyste principal des ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, a expliqué que des retraits brusques pourraient impliquer que la SEC a parlé aux deux entreprises et les a informées qu’il était peu probable qu’elles approuvent un fonds à terme ETF.

Cependant, Balchunas a déclaré que tant que l’industrie voit les EFT d’Ether expulsés, cela semble être une bonne nouvelle pour les ETF Bitcoin. C’est peut-être une façon de dire que la SEC pourrait commencer à envisager d’accepter les ETF Bitcoin sous peu.

Plus tôt ce mois-ci, le président de la SEC, Gary Gensler, a noté que le régulateur pourrait être plus ouvert aux ETF à terme plutôt qu’aux crypto-monnaies elles-mêmes. De tels commentaires ont conduit de nombreuses entreprises à demander des ETF à terme sur crypto-monnaie, y compris des ETF à terme Bitcoin et des ETF à terme Ethereum.

Source de l’image : Shutterstock