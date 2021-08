Neuberger Berman offrira des contrats à terme sur Bitcoin via un fonds de matières premières de 161 millions de dollars ⋆ Crypto new media

Visitez l’article original*

Neuberger Berman proposera des contrats à terme sur Bitcoin à son fonds de stratégie de produits de base de 161 millions de dollars, selon un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission.

Notamment, Neuberger Berman n’investira pas directement dans Bitcoin, mais offrira plutôt une exposition aux clients via Bitcoin Futures.

Selon Citywire, un porte-parole de la société a déclaré qu’elle utilisait stratégiquement l’exposition au prix du bitcoin comme couverture contre l’inflation, car le Bitcoin “est rare par définition”.

Sur la stratégie Bitcoin de Neuberger Berman, le porte-parole a poursuivi: “Dans l’intervalle, cependant, ils pensent qu’il y aura de fortes tendances de prix, y compris des tendances de prix relatives, et en tant que tels pensent qu’une exposition à un portefeuille diversifié, quoique modeste, de ces actifs cryptographiques offre une autre source de rendement potentiel pour le portefeuille.

Cela fait suite à un certain nombre d’entreprises d’investissement qui ont récemment recherché une exposition au prix du Bitcoin via des contrats à terme plutôt que l’actif sous-jacent, y compris plus récemment VanEck et Invesco, qui ont tous deux déposé des ETF Bitcoin Futures auprès de la SEC en vertu de la loi 40, une décision qui suit les recommandations récentes. faite par le président de la SEC, Gary Gensler, la semaine dernière.

“J’attends avec impatience l’examen par le personnel de ces dépôts, en particulier si ceux-ci se limitent à ces contrats à terme sur bitcoins négociés par CME”, a déclaré Gensler.

BlackRock Goldman Sachs, Grayscale Bitcoin Trust et Viridi Funds ont tous récemment déposé ou commencé à proposer des véhicules d’investissement liés aux ETF Bitcoin.