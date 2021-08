Neuberger Berman peut investir jusqu’à 5% dans Bitcoin

in

Neuberger Berman Commodity Fund, la société de gestion de fortune de plusieurs millions de dollars, est autorisée à investir 5% dans les crypto-monnaies. En bref, via les contrats à terme Bitcoin (BTC) et BTC Exchange Traded Fund (ETF).

Selon des rapports précédents, Neuberger Berman a indiqué que la motivation derrière sa poussée vers les crypto-monnaies était la croissance de l’utilisation du fonds comme couverture contre l’inflation.

Plus précisément, dans un amendement au dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Neuberger Berman a déclaré qu’à compter d’aujourd’hui, son fonds commun de placement de matières premières de 164 millions de dollars pourrait réserver jusqu’à 5 % de ses actifs à des investissements dans la BTC. Et ainsi, obtenez une exposition indirecte au Bitcoin.

Soit dit en passant, dans cette modification, Neuberger Berman a déclaré que le fonds peut chercher à acquérir une exposition d’investissement aux crypto-monnaies via des contrats à terme Bitcoin, négociés sur des bourses à terme enregistrées auprès de la Commodity Futures Trading Commission. Ou, en investissant dans des titres de fonds négociés sur une bourse organisée et cotée au Canada qui investit dans Bitcoin.

Pour mieux comprendre, cette modification s’inscrit dans la continuité de ce qui a été fait plus tôt ce mois-ci.

Pour rappel, la société de gestion d’investissement basée à New York Neuberger Berman a déposé une demande le 11 août pour un fonds axé sur les matières premières afin de pouvoir s’exposer indirectement aux investissements en crypto-monnaie.

Dans un dossier déposé auprès de la SEC, la société d’investissement a déclaré que son fonds de stratégie de produits de base permettrait aux investisseurs d’avoir une exposition indirecte aux crypto-monnaies. Via les contrats à terme Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH).

Aussi, les fiducies Bitcoin et les fonds négociés en bourse, ou ETF. Selon le dossier, le fonds prévoit de s’exposer aux crypto-monnaies via une filiale.

Fondamentalement, la présentation de Neuberger Berman intervient après les commentaires du président de la SEC, Gary Gensler. Qui a récemment laissé entendre qu’il serait plus ouvert à accepter des fonds négociés en bourse basés sur des contrats à terme sur crypto-monnaie plutôt que par une exposition directe.

Neuberger Berman, a déposé le développement le 11 août auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Et là, il a ajouté les dérivés de crypto-monnaie, les fiducies BTC et les ETF à sa liste d’investissements autorisés possibles.

En termes de dérivés, ce premier article impliquait Ethereum (ETH) et Bitcoin (BTC). Le supplément suivant du 20 août a déclaré qu’il remplace l’original. Par conséquent, les dérivés ETH ne font plus partie des options d’investissement de Neuberger Berman.

En fait, Neuberger Berman n’est pas le seul à avoir récemment reconsidéré sa stratégie en matière d’ETH. Deux sociétés d’investissement, VanEck et ProShares, l’ont également fait.

À cet égard, Eric Balchunas, analyste principal des ETF chez Bloomberg, a commenté sur Twitter : “Il semble que VanEck retire son ETF Ethereum, qu’ils ont présenté il y a deux jours.”

On dirait que VanEck retire son ETF Ether Futures qu’ils ont déposé il y a seulement deux jours. Devinant le. SEC les a appelés et était comme GTFOH (en tant de mots). pic.twitter.com/yEeEjwMoMR – Eric Balchunas (@EricBalchunas) 20 août 2021

