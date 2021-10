Neuer, à la recherche du record d’Oliver Kahn

25/10/2021 à 13h00 CEST

Le gardien du Bayern Manuel Neuer a signé sa 300e victoire en Bundesliga contre Hoffenheim. L’équipe de Julian Nagelsmann a balayé (4-0) celle de Sebastian Hoeneß et reste en tête du classement avec 22 points, un de plus que le Borussia Dortmund, son principal rival pour le titre. Les buts de Gnabry, Lewandowski, Choupo-Moting et Coman a confirmé les trois points à l’Allianz Arena.

L’Allemand, qui est l’un des joueurs les plus historiques du Bayern, a fêté son 300e anniversaire en seulement 447 matches officiels de Bundesliga et le compte à rebours a déjà commencé pour traquer le joueur qui a remporté le plus de victoires dans la compétition : L’ancien gardien de Karlsruher et du Bayern Oliver Khan a célébré un total de 310 victoires au cours de sa carrière sportive entre 1987 et 2008.

300 – Manuel Neuer a remporté son 300e match de Bundesliga (dans son 447e match). Seul Oliver Kahn compte plus de victoires dans l’histoire de la Bundesliga (310). Gagnant. #FCBTSG pic.twitter.com/hcEQhKSGWq – OptaFranz (@OptaFranz) 23 octobre 2021

L’ancien joueur de Schalke 04 continue d’ajouter à sa légende dans le championnat allemand à 35 ans. Avec un total de 291 matchs à son actif, l’Allemand est le 12e joueur avec le plus de matchs de l’histoire de l’équipe bavaroise et se rapproche de plus en plus d’une entrée dans le top 10, actuellement en possession de Bastian Schweinsteiger (342 matchs) .. Le podium est complété par Sepp Maier (473), Oliver Khan (429) et Thomas Müller (392).

Bayern, avec la mise directe vers le titre

Les Bavarois ont signé leur troisième victoire consécutive après la deuxième pause de l’équipe nationale, tous se sont installés avec des objectifs: 1-5 contre Bayer Leverkusen, 0-4 contre. Benfica et 4-0 contre Hoffenheim. Après avoir perdu étonnamment face à l’Eintracht Frankfurt et mis un terme à leur invincibilité, l’équipe allemande montre une nouvelle fois son autorité et confirme son favoritisme au titre.

Ceux de Julian Nagelsmann, en effet, sont aussi l’un des grands candidats à la Ligue des champions : Avec trois buts lors des trois premières journées de la phase de groupes, le Bayern a neuf points sur neuf possibles, 12 buts pour et aucun contre. Avec Chelsea, Manchester City et le PSG, les Teutons sont actuellement l’une des équipes les plus puissantes d’Europe.