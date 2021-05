Neuf arrestations après que des manifestants en colère se sont rassemblés dans le centre de Londres

N

Des personnes ont été arrêtées samedi dans le cadre d’un certain nombre de manifestations qui ont eu lieu dans la capitale.

Des milliers de manifestants «Kill the Bill» sont descendus dans le centre de Londres et se sont rassemblés autour de Trafalgar Square et du Mall.

Il s’agissait de la dernière d’une série de manifestations contre le projet de loi sur la police, la détermination de la peine et les tribunaux, qui propose de donner à la police de plus grands pouvoirs pour mettre fin aux manifestations trop bruyantes ou perturbatrices.

Plus tard dans l’après-midi, les manifestants se sont dirigés vers le ministère de l’Intérieur.

Les manifestants ont lancé des fusées éclairantes et arboré des pancartes indiquant «détruisez le pouvoir, pas les gens» et «plus de pouvoirs de police».

La manifestation, qui a été menée par l’association caritative anti-violence domestique Sisters Uncut, comportait également de nombreuses pancartes soutenant les militants écologistes Extinction Rebellion (XR) et le mouvement Black Lives Matter.

Le projet de loi a été rédigé en partie en réponse aux actions perturbatrices précédentes des deux groupes.

Des policiers déplacent un manifestant de la route de Trafalgar Square lors des manifestations de samedi

/ REUTERS

Le projet de loi donnerait à la police d’Angleterre et du Pays de Galles plus de pouvoirs pour imposer des conditions aux manifestations non violentes – y compris celles jugées trop bruyantes ou nuisibles, les personnes condamnées étant passibles d’amendes ou de peines de prison.

Cela s’est produit alors que les militants de la rébellion d’extinction ont organisé un certain nombre de manifestations individuelles pour démontrer le manque d’action du gouvernement contre le changement climatique.

Cinq hommes et quatre femmes ont été arrêtés pour avoir obstrué diverses routes à travers Londres, notamment le pont de Westminster, le pont de Blackfriars, le Tower Bridge et le Clapham Common West Side.

Morgan Trowland, 38 ans, s’est collé au Tower Bridge de Londres, ce qui a incité la police de la ville de Londres à le fermer à la circulation vers le sud.

M. Trowland, un ingénieur civil de Hackney, à l’est de Londres, a déclaré: «Je suis terrifié que des milliards de personnes meurent à cause de la crise climatique, humains et non humains.

«Je panique que beaucoup de gens acceptent cela ou se sentent impuissants à changer le cours. Je veux montrer aux spectateurs que chacun de nous a un pouvoir phénoménal.

M. Trowland a ensuite été arrêté et accusé d’obstruction à une autoroute.

Un autre homme a bloqué Blackfriars Bridge en tenant une pancarte indiquant: «Je suis terrifié que des milliards de personnes mourront de faim alors que notre gouvernement refuse d’agir face à la crise climatique.»

Le commandant Simon Dobinson, de la police métropolitaine, a déclaré avant les manifestations: «Nous avons tenté de prendre contact avec les organisateurs des manifestations de samedi.

«Il est de leur responsabilité de se conformer à la réglementation et de s’assurer que leur collecte est sûre.

«Des agents seront présents pour essayer de dialoguer avec les manifestants, pour expliquer les restrictions, encourager la conformité et prendre des mesures pour faire appliquer les restrictions s’il est nécessaire de le faire.

«Quiconque a l’intention de se livrer à la violence ou au désordre doit comprendre que la police nous prendrons des mesures pour empêcher ce comportement. Nous ne tolérerons aucune attaque contre nos officiers et notre personnel. »

Des manifestations similaires ont été organisées à Sheffield, Manchester et Newcastle.

À Newcastle, les manifestants ont affronté des policiers qui les ont empêchés d’accéder à un poste de police.

Un témoin a déclaré à l’agence de presse PA: «La police a fermé la route et interdit l’accès, il y a eu quelques échauffourées et quelques manifestants ont été arrêtés.

«Après environ 30 minutes, les manifestants semblaient se rendre compte qu’ils ne réussiraient pas à passer, alors ils sont passés à autre chose.»

A Sheffield, des manifestants ont pris le genou et ont salué le pouvoir noir dans un parc proche du centre-ville, avant de marcher vers la mairie.

Les manifestants à Manchester ont occupé Portland Street dans le centre-ville.

Certaines des manifestations les plus violentes ont eu lieu à Bristol – où la statue du marchand d’esclaves Edward Colston a été arrachée l’été dernier – avec 42 personnes arrêtées à la suite d’une manifestation en mars.

La 11e manifestation de la ville devait commencer à 17 heures ce 1er mai, à College Green.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: «Le droit de manifester est une pierre angulaire de notre démocratie, mais ces dernières années, nous avons constaté une augmentation de l’utilisation de tactiques perturbatrices et dangereuses.

«Il est totalement inacceptable de détruire des propriétés privées, de bloquer les véhicules d’urgence et d’empêcher l’imprimerie de distribuer des journaux.

«Le gouvernement ne restera pas les bras croisés alors que les droits et libertés des individus, des entreprises et des communautés sont bafoués par une minorité.

«Ces nouvelles mesures n’empêcheront pas les gens d’exercer leur droit civique de manifester et d’être entendus, mais elles empêcheront des perturbations à grande échelle – permettant à la majorité silencieuse de vivre sa vie.

La campagne «Protest of One» de Extinction Rebellion, qui a vu des centaines de personnes de haut en bas du pays monter et descendre des barrages routiers à un seul homme pour protester contre le manque d’action du gouvernement contre le changement climatique.