Neuf arrêtés pour la mort d’un jeune homme dans la ville biscayenne de Carranza

27/12/2021 à 18:17 CET

La Ertzaintza a arrêté neuf personnes pour la mort du jeune homme d’origine nicaraguayenne Misael Centeno, dont le corps a été retrouvé dans la rivière Carranza le 30 novembre, a rapporté la police basque.

Le corps a été retrouvé dans la ville cantabrique de Ramales, limitrophe de la Gascogne de Carranza, ville où habitait la victime.

Le cas est sous le secret du résumé prononcée par le tribunal de Balmaseda (Bizkaia) et l’enquête se poursuit.

Le jeune homme avait 31 ans et est arrivé au Pays basque il y a deux ans en provenance du Nicaragua, où il a eu un fils, pour travailler dans une ferme d’élevage dans cette commune biscayenne.

Misael Centeno disparu à l’aube le samedi 27 novembre au dimanche 28, jour où sa famille a signalé la disparition à l’Ertzaintza et a commencé ses recherches.

mardi après-midi Le 30 novembre, son corps a été localisé par un citoyen dans la rivière Carranza en passant par le quartier de Riancho, dans la municipalité cantabrique de Ramales de la Victoria, adjacente à Carranza.

Après sa disparition, la famille a raconté que Misael Centeno avait été impliquée dans une altercation dans un bar Carranza après que le jeune homme, qui avait bu, ait pris le verre de quelqu’un d’autre.

L’Ertzaintza a effectué plusieurs perquisitions ce matin à Carranza et, selon El Correo, les détenus sont des résidents de la commune, le plus grand de Biscaye et avec une population dispersée en milieu rural.