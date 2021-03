Neuf joueurs du Barça appelés avec l’équipe espagnole

29/03/2021 à 13h10 CEST

Jorge Vila a déjà annoncé le 24 joueurs qui voyageront avec l’équipe nationale pour jouer deux matchs amicaux. Le premier d’entre eux sera contre Hollande le vendredi 9 avril. Et la seconde aura lieu à Mexique le mardi 13 avril. Deux parties qui révéleront quel est le Niveau réel des Espagnoles avant le prochain Championnat d’Europe. Il est à noter que les Pays-Bas sont les champions actuels du championnat.

L’entraîneur a appelé le déjà habituel Chiffons, Lola et Misa. Pour défendre l’arrière, ils viendront Mapi, Irene Paredes, Pereira, Ivana Andrés, Laia Aleixandri, Marta Corredera, Ona Batlle, Leila et Olga Carmona. Patri Guijarro, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Nerea Eizagirre et Teresa Abelleira seront en charge du milieu de terrain. Et enfin, les sept attaquants choisis sont Esther, Nahikari, Jenny, Marta Cardona, Mariona, Alba Redondo et Barbara Latorre.

🚨 OFFICIEL | Ce sont les 2️⃣4️⃣ appelés pour les matches contre les Pays-Bas (vendredi 9 avril) et le Mexique (mardi 13 avril). 📍 Les deux matchs se joueront à Marbella. ⏰ Et ils commenceront à 19h00. #PlayLucharYGanar pic.twitter.com/2hIaJqOXe1 – Équipe espagnole de football féminin (@SeFutbolFem) 29 mars 2021

Les footballeurs du Barça sont généralement indiscutables dans les appels de Jorge Vilda. Et cette fois, ça n’allait pas être différent. Jusqu’à neuf joueurs iront à la concentration. Alexia Putellas, Andrea Pereira, Mariona Caldentey, María León, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Jenni Hermoso, Leila Ouahabi et Sandra Paños. Et très probablement, ils verront les visages avec sa partenaire Lieke Martens.

Le deuxième club qui apportera plus de joueurs sera le Real Madrid avec six. Ivana Andrés. Marta Corredera, Marta Cardona, Misa Rodríguez, Olga Carmona et Teresa Abelleira. Ensuite, la Real Sociedad de Natalia Arroyo est située avec trois casquettes (Nahikari, Nerea et Bárbara) et le Ascenseur avec deux (Esther et Alba Redondo). Enfin, ils sont Atlético de Madrid, PSG, Olympique et United avec une. Laia Aleixandri, Lola Gallardo, Irene Paredes et Ona Batlle, respectivement.