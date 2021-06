Neuf joueurs et le directeur sportif, au Betis

in

30/06/2021 à 22:58 CEST

Neuf joueurs et jusqu’à présent directeur sportif du Coosur Real Betis, Juanma Rodríguez, sont licenciés pour la saison prochaine dans l’équipe de Verdiblanco, où Joan Plaza reste entraîneur, car le club n’exerce pas son option de continuer ou de voir son contrat expiré.

Coosur Betis a rapporté ce mercredi qu’en plus de Juanma Rodríguez de Malaga, à la fin de son contrat après trois campagnes dans le management du sportLe centre hispano-sénégalais Petit Niang, l’attaquant ghanéen nationalisé par la France, Yakuba Ouattara et le gardien dominicao-américain James Feldeine ne suivront pas la saison prochaine.

Dans le cas de ces trois joueurs, le Betis vous avez décidé de ne pas exercer « votre option judiciaire » Et qu’ils ne continuent pas dans l’effectif de l’équipe sévillane, avec laquelle, par ailleurs, les Américains TJ Campbell et Jerome Randle, le Suédois Tobias Borg, l’Australien Nick Kay et le Sénégalais Youssou Ndoye ont mis fin mercredi à leurs contrats en cours.

Le club bétique s’est aussi souvenu º et a remercié “l’engagement et le travail” fait à tous les joueurs qui ne continueront pas dans leur effectif la saison prochaine, en plus de leur souhaiter “bonne chance dans les prochains défis”.