Neuf leçons de finances personnelles de Navratras de Navdurga qui vous aident à atteindre vos objectifs financiers

Par Ajay Sharma, associé désigné – InvestmentMitra Advisors LLP

Chaitra Navratri ou Vasanta Navratri marque le début de la nouvelle année de Vikram Samvat du calendrier hindou. Navratri est célébré pour adorer neuf manifestations de la déesse Durga qui représentent différentes caractéristiques de l’Adi Shakti. Les fidèles observent le jeûne pendant ces neuf jours pour rechercher les bénédictions de ces incarnations pour les débarrasser de tous les péchés et avoir une vie accomplie et heureuse.

Comme tous les autres festivals, ces neuf incarnations nous apprennent également de nombreuses leçons de vie pour traiter différentes facettes de la vie, y compris les investissements. Explorons les différentes caractéristiques de Navdurga et ce qu’il incarne pour nos finances.

Jour 1 – Shailputri

Shailputri représente l’éveil. Soyez conscient de vos finances par rapport à vos revenus – présents et potentiels, besoin de fonds pour les besoins et objectifs actuels et futurs. Sachez ce que vous possédez et ce que vous devez. Si vous ne disposez pas de toutes ces informations, vous ne serez pas en mesure de prendre la bonne décision d’investissement. En bref, créez votre plan financier.

Jour 2 – Brahmcharini

Brahmcharini représente l’état d’esprit composé. Le calme pour vos finances personnelles signifie que vous restez discipliné dans vos investissements et à l’abri des bruits et des nuances du marché. N’apportez pas de modifications à votre portefeuille pour chaque bruit. Apprenez à faire la différence entre les nouvelles et le bruit. N’investissez pas et n’empruntez pas parce que les autres le font. Votre situation financière est unique et, par conséquent, la même décision d’investissement peut ne pas être aussi juste pour vous que pour les autres.

Jour 3 – Chandraghanta

Chandraghanta incarne la vigilance. Restez à l’affût de ce qui se passe et de son impact sur votre situation financière. La deuxième vague croissante de Corona provoquera-t-elle des moments de retournement dans l’économie et les marchés ou le marché ont déjà escompté la même chose? Ou l’or – qui semblait avoir perdu son éclat – brillera-t-il très bientôt? Explorez de telles choses.

Investir simplement pour épargner et rentabiliser: sachez si c’est la bonne façon d’atteindre vos objectifs financiers

Jour 4 – Kushmanda

Kushmanda réside au cœur du Soleil et est considéré comme ayant créé le monde. Comme la déesse Kushmanda, votre plan financier est le créateur de votre richesse. C’est votre plan financier qui vous indique où investir, comment investir et quand retirer. Travaillez donc très fort lors de la création de votre plan financier et continuez à le revoir périodiquement. Tout le reste s’alignera automatiquement.

Jour 5 – Skandmata

Skandmata est le confluent de la sagesse et de l’exécution. Faites preuve de prudence pour faire la différence entre les nouvelles et le bruit. Ne prenez pas de décisions d’investissement impulsives. Comprenez les implications fiscales et les frais que vous devrez engager pour effectuer ou quitter l’investissement. Prenez la bonne décision à la lumière des bonnes nouvelles. Et l’exécution est la clé du succès de votre planification.

Jour 6 – Katyayini

Katyayini, adoré le sixième jour, incarne le pouvoir de détruire n’importe quel démon. Équipez-vous de ces connaissances et informations qui vous aideront à faire face à tout cycle de marché et à vous guider à travers les hauts et les bas du marché. Savoir comment une classe d’actifs ou un investissement individuel se comporte dans différentes circonstances ou situations et quelles mesures doivent être prises pour y faire face.

Jour 7 – Kalaratri

Kalaratri ou le Kaalratri est la plus féroce des neuf formes de la déesse et est considérée comme le destructeur de tous les maux. Comme la déesse Kaalratri, vous devez également continuer à examiner votre portefeuille et supprimer tous ces investissements ou prêts qui ne donnent pas les résultats souhaités. Parfois, il est bon d’enregistrer des pertes et d’investir dans un instrument de placement alternatif qui peut donner de meilleurs rendements. Vous ne pouvez pas frapper toutes les balles auxquelles vous faites face, certains coups sont manqués. Supprimez donc les non-performants de votre portefeuille.

Jour 8 – Mahagauri

Mahagauri est la huitième manifestation de la Déesse qui a débarrassé ses fidèles de tous les péchés et maux. Ce sont vos connaissances, vos compétences et votre temps que vous utilisez pour évaluer vos options et décisions d’investissement. Si vous êtes à court de l’un des trois, il est toujours préférable d’engager un conseiller professionnel pour s’occuper de vos investissements.

Jour 9 – Sidhidatri

Sidhidatri est le donateur de Sidhi ou de tout bien-être. Les fidèles bénis par la déesse Sidhidatri ont un sentiment d’accomplissement et d’accomplissement. Si vous avez élaboré votre plan financier et l’avez exécuté correctement, vous atteindrez sûrement tous vos objectifs financiers et pourrez ressentir ce sentiment d’épanouissement et de réussite.

Alors asseyez-vous avec votre conseiller en placement et créez, évaluez, déterminez les points d’action et exécutez votre plan financier.

InvestmentMitra vous souhaite une très heureuse nouvelle année Vikram Samvat 2078. Bon investissement!

