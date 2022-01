Neuf mineurs blessés lors de l’explosion d’un château gonflable à la foire de Valence

01/04/2022

Le à 23:06 CET

Ignacio Cabanes

le fortes rafales de vent enregistrés tard mardi ont causé l’un des constructions gonflables de la foire Mislata (Valence). La ministère de la Santé a confirmé qu’il y a neuf mineurs blessés, dont deux sérieux. Comme vous l’avez peut-être appris Ascenseur-EMV, journal qui appartient à ce groupe, Prensa Ibérica, des personnes grièvement blessées Ce sont deux filles de 8 et 5 ans qui ont été éjectés du gonflable et ont heurté le sol et l’un des étals de la brocante de la Mislata. Parmi eux, il y a également cinq mineurs qui ont été soignés à l’hôpital de Manises, dont deux sont en observation.

le SAMU ambulances les deux mineurs graves ont été transférés à Hôpital la Fé Oui à l’Hôpital Clínico de Valencia, respectivement. Certains parents ont également amené leurs enfants à l’hôpital avec leurs propres véhicules.

L’événement a eu lieu le 20 heures et, apparemment, le gonflable il n’était pas ancré au sol. Au moment de l’incident, ils avaient environ 10 mineurs à l’intérieur de l’attraction.

Le maire a déménagé sur le site, Carlos Fernández Bielsa, ainsi que divers conseillers et le technicien municipal de l’Industrie, qui a procédé à une première inspection. « Jusqu’à présent, nous n’avons plus de données sur la cause, au-delà des fortes rafales de vent, mais du conseil municipal, nous allons ouvrir une enquête pour clarifier ce qui s’est passé, bien que le propre Police nationale développez également la vôtre, a indiqué le président, qui a donné l’ordre de suspendre toute activité à la foire dans les jours précédents.

📹 Vidéo des @BombersValencia dans la zone de l’incident à la foire de Mislata, les examinant installés pour exclure que hi haguera attrape bas l’unflable. Nos trois millions de résultats de récupération pour les moins touchés qui ont suivi beaucoup de soins de santé. pic.twitter.com/0yIZTVlzXj – Bombers Consorci VLC (@BombersValencia) 4 janvier 2022

« Les filles étaient inconscientes sur le sol & rdquor;

L’un des voisins, qui était sorti courir, a atteint le sommet des attractions juste au moment où l’événement venait de se produire et a participé aux premières missions de secours de la police locale. « Les deux filles étaient sur le sol, semblant inconscientes et les familles étaient très inquiètes. Une dizaine de personnes du public et quelques forains ont aidé la première patrouille de la Police Locale à soulever l’ensemble du château gonflable pour vérifier s’il y avait plus d’enfants piégés mais il n’y en avait pas. Par la suite, les unités de pompiers et les ambulances sont arrivées & rdquor;, a-t-il expliqué à Ascenseur-EMV, journal appartenant à ce groupe, Prensa Ibérica.

La La police locale a quitté les lieux immédiatement et toutes les activités du salon ont été suspendues. Cependant, le bruit des ambulances, des voitures de patrouille et des pompiers Elle a attiré plusieurs dizaines de personnes dans la zone, située à proximité de l’hôpital militaire, qui observaient les événements à distance.

Le maire a déménagé sur le site, Carlos Fernández Bielsa, ainsi que divers conseillers et le technicien municipal de l’Industrie, qui a procédé à une première inspection. « Jusqu’à présent, nous n’avons plus de données sur la cause, au-delà des fortes rafales de vent, mais du conseil municipal, nous allons ouvrir une enquête pour clarifier ce qui s’est passé, bien que le propre Police nationale développez également la vôtre, a indiqué le président, qui a donné l’ordre de suspendre toute activité à la foire dans les jours précédents.