Neuf mythes sur le bronzage qui sont faux

16/08/2021 à 10h00 CEST

Pendant les vacances d’été, de nombreuses personnes choisissent des destinations balnéaires pour se reposer, profiter de la mer et, surtout, bronzer sa peau.

Il est clair que lorsque notre peau acquiert un certain tonus, nous sommes plus beaux. Mais l’obsession de paraître brune a atteint un tel point que le terme a déjà été inventé tanorexie définir l’envie de bronzer à tout prix, avec la des risques que cela implique.

Cela peut vous intéresser : est-il bon d’utiliser de l’autobronzant pour avoir une brune ?

S’exposer trop longtemps au soleil, ne pas utiliser de crème solaire ou ne pas l’appliquer de manière incorrecte sont des habitudes trop répandues et extrêmement dangereuses pour la santé.

Et c’est que, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y a chaque année entre 2 et 3 millions de nouveaux cas de cancer de la peau dans le monde.

«Ces dernières années, les cas de lésions cutanées graves ont augmenté en raison de la priorité accordée à l’esthétique avant la santé. Bien que le soleil soit une source de vitamine D, le rayonnement solaire est la principale cause de dommages cutanés. Il n’y a aucun moyen de s’exposer au soleil de manière totalement sûre, il est donc important de prendre des précautions tout au long de l’année et, surtout, en été lorsque le danger est le plus grand », explique Cristina Villegas, responsable de la dermatologie au Sanitas. Hôpital universitaire de La Moraleja.

Mythes sur le bronzage

Pour lever tous les doutes sur l’exposition au soleil, les experts de Sanitas ont dressé une liste des 9 mythes les plus répandus sur le bronzage.

La crème solaire empêche le bronzage. La protection solaire a pour mission de prévenir les dommages causés par le soleil à la peau, mais elle n’est pas une barrière à sa pigmentation. La production de mélanine est également générée avec un écran solaire, mais de manière plus sûre, en évitant les coups de soleil. Plus nous restons longtemps au soleil, plus nous serons bronzés. C’est l’une des croyances les plus répandues et elle est totalement fausse !

La production de mélanine, qui fait que la peau acquiert une couleur plus foncée, dépend de la génétique de chaque personne et du capital solaire, c’est-à-dire du temps maximum qu’une personne peut s’exposer au soleil tout au long de sa vie.

Par conséquent, une personne à la peau claire, peu importe combien de temps elle bronzera, ne pourra pas devenir brune et brûlera facilement, ce que nous devons éviter.

Les huiles accélèrent le bronzage. Ces types de produits non seulement n’accélèrent pas le bronzage, mais ils peuvent présenter un danger pour la peau car, pour la plupart, ils ont un facteur de protection très faible.

La sensation de “bronzage” peut provenir du plus grand manque de protection de la peau et, donc, de la rougeur, qui est pourtant une brûlure et, en aucun cas, un bronzage.

La crème solaire imperméable n’a pas besoin d’être réappliquée. Bien que de nombreuses crèmes solaires du marché soient présentées comme waterproof, elles perdent toujours une certaine efficacité. Par conséquent, après le bain, il est important de suivre les directives d’application.

Il existe d’excellentes crèmes étiquetées “étanches” et “résistantes à l’eau”. Ce sont des produits qui persistent plus longtemps, protégeant notre peau que les produits conventionnels malgré le contact avec l’eau, et ils sont indiqués pour les sports nautiques.

Plus le SPF est bas, plus le bronzage est intense. Plus l’indice de protection de la crème solaire est faible, plus les dommages à la peau sont importants puisque le temps d’exposition sans risque est réduit.

Et il faut souligner que le bronzage ne dépend pas du nombre d’heures au soleil, ni de la moindre utilisation de crèmes solaires, mais du type de peau que l’on a : une peau claire ne bronze pas, elle brûle.

Plus le degré de pigmentation de notre peau est élevé, plus le bronzage est rapide et réalisable.

Les brûlures deviennent brunes. Les brûlures sur la peau non seulement ne bronzent pas, mais sont des dommages qui durent dans le temps, contribuent au vieillissement cutané et peuvent même conduire au cancer de la peau dans le pire des cas.

En effet, il est fréquent que l’exposition au soleil produise des modifications des grains de beauté et provoque l’apparition de nouvelles taches qui, pour la plupart, ne sont pas dangereuses, mais qu’il convient de revoir et, le cas échéant, de consulter lorsque celles-ci présentent des modifications. , tant en couleur, qu’en forme ou en taille.

Manger des carottes aide à bronzer. « S’il est vrai que la prise de bêta-carotène n’est pas synonyme de bronzage, sa consommation est recommandée car elle aide à préparer la peau à l’exposition au soleil car elle l’hydrate, apporte un pouvoir antioxydant et stimule la production de mélanine, responsable d’apporter plus de couleur. à notre peau », explique Natalia Galán, nutritionniste chez bluaU de Sanitas.

« L’idéal est d’inclure dans notre alimentation des aliments comme les carottes, les tomates, le maïs, le brocoli, le germe de seigle, les bettes, le cresson, le chou frisé, les endives, les endives, les épinards, le fenouil, les poireaux et les feuilles de poivron rouge, ainsi que l’abricot, la pêche , mangue, pamplemousse et papaye qui apporteront du bêta-carotène et, par conséquent, apporteront des bienfaits à notre peau pendant environ 6 à 8 semaines avant de s’exposer de manière responsable au soleil », conclut la nutritionniste de Sanitas.

Les bains de soleil aux heures centrales de la journée augmentent et accélèrent le bronzage. C’est absolument faux puisque dans les heures centrales la seule chose qui augmente est le risque de coup de soleil. Il faut donc éviter l’exposition directe au soleil entre 12h et 16h. Les jours nuageux il n’est pas nécessaire d’appliquer une protection solaire. L’absence de soleil ou la sensation de chaleur les jours nuageux amènent à penser que le rayonnement n’est pas si fort et, donc, à s’en déprotéger.

Cependant, les mêmes précautions doivent être prises que lors des journées ensoleillées puisque l’incidence du rayonnement solaire est la même.