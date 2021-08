Neuf parfaits étrangers sur Hulu et Prime demande jusqu’où vous iriez pour trouver votre vrai moi

Nine Perfect Strangers est une mini-série sur la dissimulation de la vérité. Le nouveau drame passionnant, basé sur le roman du même nom de Liane Moriarty en 2018, explore les efforts que les gens vont déployer pour masquer leurs insécurités et leurs traumatismes sous-jacents avec des personnages fabriqués.

Se déroulant de nos jours, Nine Perfect Strangers suit neuf personnes – Frances de Melissa McCarthy, Napoléon de Michael Shannon et Lee de Luke Evans, entre autres – qui se réunissent à Tranquillum House, un centre de bien-être dirigé par la mystérieuse Masha (Nicole Kidman).

Ici, le groupe se lance dans une retraite de 10 jours pour guérir leurs blessures internes et transformer leur vie – mais il ne faut pas longtemps avant que les invités découvrent que Masha et son complexe de renommée mondiale cachent leurs propres secrets.

Avant le lancement de la série sur Hulu aux États-Unis et Amazon Prime Video au Royaume-Uni, TechRadar s’est entretenu avec la star Manny Jacinto, qui incarne le fidèle assistant de Masha, Yao, pour discuter de la façon dont Nine Perfect Strangers examine la notion de façades et pourquoi nous les utilisons. . Nous discutons également du triangle amoureux impliquant les personnages Masha, Delilah (Tiffany Boone) et Yao, et de son lien avec l’exploration de la tromperie de la série.

Parfaitement imparfait

D’emblée, Tranquillum House est trompeuse dans son apparence. L’emplacement de la station – un environnement isolé et naturel – et ses employés semblent parfaits aux clients à leur arrivée.

Le fait que la façade fonctionne si bien est dû à la dévotion de Yao et d’autres employés de Tranquillum envers Masha. Comme Jacinto – qui a été attiré par le rôle par la perspective de travailler en étroite collaboration avec Kidman – l’explique, la foi inébranlable de Yao en Masha est le résultat de la rencontre du couple des années auparavant. Mais faire partie du cercle restreint de Tranquillum ne signifie pas que les propres problèmes de Yao ont simplement disparu du fait d’être la plus proche confidente de Masha.

« Yao est presque entièrement dévoué à Masha », dit Jacinto. «Il a une loyauté incroyable envers sa vision, ce qu’elle veut accomplir et Masha en général. Yao est l’aspect le plus calme et le verre à moitié plein du trio principal de Tranquillum [Masha, Delilah and Yao] mais il est toujours pris au piège dans ce conflit entre qui il est et ce qu’il représente.

Ainsi, à première vue, Yao peut sembler être un individu composé. Sous cet extérieur serein, cependant, une bataille interne fait rage entre son allégeance aux plans ambitieux de Masha et Delilah, avec qui il entretient une relation soi-disant engagée.

C’est l’émergence de ce triangle amoureux qui met à rude épreuve les relations du trio au fur et à mesure que la série progresse. Comme Jacinto le révèle, cependant, le processus d’adaptation de leur dynamique complexe de la page à l’écran a été facilité en collaborant intensivement avec ses co-stars avant le début de la production en juillet 2020.

“Je me souviens avoir fait mes devoirs sur Yao avant le début du tournage”, dit Jacinto. “Et puis j’ai eu une conversation avec Tiffany qui a changé ma vision de Yao sur la façon dont il interagit avec Delilah. La rencontre avec Nicole a encore modifié ma perception. Yao essaie de trouver comment jongler avec la femme qu’il aime et la femme à laquelle il est dévoué, ce qui a créé beaucoup de sous-texte et de couches pour Yao et qui il représente.

Faire aux autres

(Crédit image : Amazon Prime Video)

Alors que Yao se débat avec ses propres problèmes internes, il veut toujours aider les invités de Tranquillum à vaincre leurs démons intérieurs.

Dans une mini-série qui, par essence, agit comme un microcosme des aspects négatifs de l’humanité – le narcissisme, l’impertinence et l’égocentrisme, pour n’en nommer que trois – le désir de Yao d’alléger la souffrance des invités vient d’un endroit véritablement bienveillant. En ce sens, Yao est une représentation symbolique des bonnes parties de la nature humaine : des caractéristiques qui existent toujours mais, dans un monde de plus en plus divisé et cynique, sont devenues une rareté.

Pour Jacinto, l’opportunité d’explorer les traits positifs et négatifs de l’être humain, et l’impact qu’ils ont sur la part de nous-mêmes authentique que nous exhibons, était complexe et intéressante à aborder.

“Je devais comprendre pourquoi Yao était si dévoué à cela”, dit-il. «Et tout est enraciné dans la poursuite de l’amélioration de soi. Si elles [Tranquillum’s guests] voyez-le ou non, Yao est là pour les guider. Il a traversé son propre passé sombre et il peut voir quels sont les avantages de s’améliorer personnellement. Il peut se voir en eux et qu’ils veulent s’améliorer, c’est ainsi que j’ai approché Yao en tant que personnage et l’ai ancré dans l’idée de vouloir éclairer les gens et les aider à trouver ce qu’ils recherchent.

Nine Perfect Strangers n’offre pas seulement aux téléspectateurs une balade passionnante en perçant le mystère de son cadre et de Masha elle-même – il est conçu pour inciter les téléspectateurs à un peu de réflexion sur eux-mêmes.

Grâce à ses personnages pertinents et imparfaits et à la suppression progressive des personnages qu’ils affichent au début de l’émission, Nine Perfect Strangers offre aux téléspectateurs la possibilité de se demander s’ils représentent leur moi le plus authentique ou se cachent régulièrement derrière une façade. Sa distribution éclectique de personnages, son emplacement et son histoire peuvent être fictifs, mais il y a une vérité dans son message général sur le fait d’être plus honnêtes les uns envers les autres.

Nine Perfect Strangers est disponible dès maintenant sur Hulu aux États-Unis et sur Amazon Prime Video au Royaume-Uni.