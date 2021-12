Neuf titres de F1 remportés par un point, parfois moins | Moteur

Ce week-end marquera la fin de l’une des saisons de Formule 1 les plus excitantes de ces dernières années. Lors du dernier GP de l’année, celui d’Abu Dhabi, Max verstappen ou Lewis Hamilton Ils remporteront le titre de Champion du Monde 2021 dans cette catégorie.

Cette saison est particulièrement marquante en raison de la lutte serrée entre les deux pilotes, qui sont actuellement à égalité à 369,5 points. Bien sûr, ce n’est pas la première fois qu’il y a une si courte différence en Formule 1 et parfois une coupe du monde s’est décidée par un point -ou même moins-. Ce sont quelques exemples.

1958 : Mike Hawthorn (42) / Stirling Moss (41)

C’est en 1958 qu’un championnat en un point est décidé pour la première fois. Cependant, il faut tenir compte de la réglementation de l’époque : la les six meilleurs résultats d’un pilote dans les 11 courses du mondial ont été celles qui ont compté pour le classement.

De cette façon, le pilote Ferrari était le champion avec 42 points, bien qu’il ait fini par en avoir 49 cette année-là. Moss a terminé deuxième avec 41 points et aurait pu gagner, car Hawthorn était sur le point d’être disqualifié pour avoir inversé le GP du Portugal. Cependant, son rival direct en Coupe du monde l’a défendu pour l’éviter.

1961 : Phil Hill (34) / Wolfgang von Trips (33)

Sans aucun doute, ce fut un combat intéressant entre deux pilotes qui étaient également coéquipiers. Tous deux étaient très proches au classement des pilotes jusqu’à ce que, dans l’avant-dernière course – sur le circuit de Monza -, Von Trips a subi un accident mortel après être entré en collision avec Jim Clark.

Sa voiture et la Lotus de Clark ont ​​jailli, frapper 14 amateurs qui est également décédé à ce moment-là. Cela a fait de Hill le champion, bien que ce titre ait été assombri par une tragédie. Ainsi, Von Trips était sur le point d’être le premier champion du monde allemand de F1, quelque chose qu’il a réalisé plus tard Michael Schumacher.

1964 : John Surtees (40) / Graham Hill (39)

Même si Colline Graham Il a remporté deux titres mondiaux dans sa carrière sportive avant de mourir dans un accident d’avion en 1975, en 1964 il était sur le point d’en remporter un autre. Tout s’est passé dans Mexique, lors de la dernière course de la saison.

Surtees était le leader du championnat par 5 points et toujours rien n’a été décidé. Cependant, Colline est entré en collision avec la Ferrari de Lorenzo Bandini, mettant ainsi fin à ses chances dans la course. Bandini était également le partenaire de Surtees et, après avoir reçu l’ordre de le laisser passer, l’autre pilote Ferrari est sorti victorieux de peu.

1976 : James Hunt (69) / Niki Lauda (68)

Probablement l’une des saisons les plus connues de ce sport. En 1976, James Hunt et Niki Lauda Ils étaient les protagonistes de la Formule 1, mais la saison du pilote autrichien a été marquée par l’accident quasi mortel qu’il a subi au Nürburgring, dans une course caractérisée par le mauvais temps.

Lauda a traîné les graves conséquences de ce coup d’État pendant des années, mais a pu à nouveau concourir deux courses plus tard pour tenter de décrocher son deuxième titre mondial. Cependant, il a finalement été retiré dans la course finale – au Japon – en raison de pluies torrentielles, donc Hunt a remporté le titre. Si cette histoire vous intéresse, vous ne pouvez pas manquer le film Rush.

1981 : Nelson Piquet (50 ans) / Carlos Reutemann (49 ans)

En 1981, il n’y avait pas de leader clair sur la piste. Sept pilotes avaient remporté des victoires dans ce championnat et, malgré seulement deux victoires, Reutemann a été placé leader avec 17 points d’avantage.

Cependant, rien n’a été décidé et Piquet a fini par réduire son avance à un seul point lorsqu’ils ont atteint la course finale. L’Argentin n’a pas pu obtenir l’aide de son coéquipier, donc tout dépendra de l’avancement de la course. Enfin, Reutemann a souffert probleme dans ta boite de vitesse et Piquet a terminé cinquième, assez pour le battre d’un point.

1984 : Niki Lauda (72) / Alain Prost (71,5)

Oui, seulement un demi-point a décidé la Coupe du monde en 1984. Le GP de Monaco a été marqué par des pluies torrentielles et Prost, qui était poursuivi par Ayrton Senna, demandé que les drapeaux rouges soient levés d’arrêter la course au plus vite.

Et il en fut ainsi, mais, comme moins des trois quarts de la course étaient terminés, le règlement stipulait que la moitié des points seraient partagés. Cela a amené l’équilibre à être équilibré en faveur de Lauda, ​​qui était dans la lutte pour le championnat du monde pour terminer dans les premières positions tout au long de l’année, bien qu’il n’ait fait la pole dans aucun classement. C’est ainsi qu’il a obtenu son dernier titre.

1994 : Michael Schumacher (92) / Damon Hill (91)

Hill a fini par devenir l’un des champions possibles de l’année 1994 à la suite de la Le tragique accident d’Ayrton Senna à Imola. Désormais, le Britannique était le principal rival de Schumacher, mais l’Allemand Benetton a montré un bon rythme après avoir remporté six des sept premières courses.

Cependant, plus tard, il y a eu deux disqualifications et un veto sur deux courses pour lesquelles il finirait par être champion du monde Hepta des années plus tard. Tout est resté en un différence d’un point en atteignant la dernière course, tenue en Australie.

Ensuite, Schumacher a fait une erreur qui l’a fait sortir de la piste et Hill l’a presque dépassé. Le pilote Williams pourrait enfin remporter le championnat, mais le Benetton l’a fermé excessivement, heurtant les deux voitures. C’est là que la carrière de Schumacher s’est terminée et, même s’il semblait que Hill pouvait continuer, il ne pouvait finalement pas en être ainsi, dans une fin de course controversée.

2007 : Kimi Räikkönen (110) / Lewis Hamilton et Fernando Alonso (109)

Bien entendu, le mot « controversé » pourrait aussi être celui qui définit le mieux la saison 2007, notamment à cause de la rivalité vécue chez McLaren entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Cependant, Kimi Räikkönen était un autre des protagonistes cette année.

Hamilton semblait avoir décroché son premier titre lorsqu’une erreur de pilotage lors d’un GP de Chine l’a fait partir – le moment mémorable ‘Sanganchao’ -. Cela signifiait que la Coupe du monde n’était pas encore décidée et que les chances de Räikkönen étaient de savoir s’il pouvait remporter la course finale au Brésil, tandis qu’Alonso terminait tout au plus en troisième position.

C’était ainsi, en fait. L’Asturien a franchi la ligne d’arrivée en troisième place et Hamilton, qui a subi des problèmes mécaniques qui l’ont fait reculer, a finalement terminé septième. S’il avait été cinquième, il serait devenu champion, mais cette année c’était au tour de l' »Iceman ».

2008 : Lewis Hamilton (98) / Felipe Massa (97)

En tout cas, un an plus tard ce serait au tour du Britannique, avec un season finale mémorable. Felipe Massa était la plus grande menace, car sa Ferrari montrait un bon rythme. Pourtant, quatre abandons dans la saison ont tout décidé, encore une fois, en Interlagos.

Le Brésilien a réalisé une belle performance lorsqu’il a remporté la victoire, mais tout n’était pas décidé, puis il a commencé à pleuvoir. Hamilton devait être cinquième pour remporter le championnat et il était sixième. Pourtant avec la pluie Soudainement abandonné le rythme de Timo Glock par l’usure de ses roues.

Dans le dernier tour, Hamilton a réussi à dépasser la Toyota allemande et a remporté le titre dans une finition chaotique. La scène du célébration dans la boîte Ferrari suivi quelques instants après la tristesse et la frustration de savoir que le résultat était gravé dans la mémoire de beaucoup d’entre nous.

