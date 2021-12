Neuf victimes et cinq joueurs locaux dans l’appel d’Ancelotti

18/12/2021

L’Italien Carlo Ancelotti a annoncé ce samedi l’appel du match de demain contre Cadix dans lequel il a neuf victimes pour différentes raisons -Modric, Asensio, Rodrygo, Bale, Lunin, Marcelo, Carvajal, Isco et Mariano-, il devait donc avoir cinq joueurs locaux pour le terminer.

Les gardiens Toni Fuidias Oui Luis López, le côté gauche Miguel Gutiérrez, le milieu de terrain Antonio Blanco et l’extrémité droite Pierre, ce dernier étant libéré, entre dans la liste des 21 footballeurs.

Conditionné avant tout par les points positifs de cette semaine. Asensio, Rodrygo, Bale, Lunin et Marcelo sont faibles pour cette raison, et Modric, qui a été testé positif mercredi et négatif vendredi, continue à la maison avec, comme l’a appris l’. de sources club, toujours des symptômes de rhume.

Sans rapport avec un positif, Mariano Il n’est pas dans l’appel, il est déjà faible après qu’ils lui ont administré la deuxième dose du vaccin et Isco, négatif aux tests ce samedi, a été renvoyé chez lui par les médecins car ses enfants ont des symptômes de rhume. Du club, ils véhiculent un maximum de prudence face au rebond des affaires.

Dans le cas de Carvajal, son absence est due à une gêne musculaire. Celui qui s’en est remis à la dernière minute est le Français Karim Benzema, qui s’est entraîné individuellement au cours de la semaine mais est arrivé à temps pour le choc contre Cadix, comme l’a confirmé l’Italien Carlo Ancelotti lors de la conférence de presse de la veille au cours de laquelle également a révélé que le Belge Eden Hazard allait commencer.

La liste convoquée est composée de :

Gardiens de but: Courtois, Luis López et Fuidias.

Défenses: Nacho, Militao, Alaba, Vallejo, Mendy et Miguel Gutiérrez.

Milieu de terrain : Kroos, Casemiro, Valverde, Lucas Vázquez, Dani Ceballos, Camavinga, Blanco et Peter.

Avant: Hazard, Benzema, Jovi & cacute; et Vinicius.