Neutralité du Net : pourquoi il est temps de recommencer à faire attention

Dans un décret exécutif de grande envergure publié début juillet, le président américain Joe Biden a appelé la Federal Communications Commission à rétablir les règles de neutralité du net qui obligeraient les entreprises à traiter tout le trafic Internet de la même manière. La neutralité du net est importante, disent certains experts, mais son importance est cyclique, allant et venant selon les saisons. Ils disent que les consommateurs devraient faire attention à ce qui se passe maintenant, mais qu’ils ne devraient pas trop s’en inquiéter.

L’administration Biden a vu la fracture numérique se creuser au cours de la dernière année alors que la pandémie de COVID-19 affectait les ménages à travers le pays. Les responsables administratifs disent que le manque de concurrence est à l’origine de cette division.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

L’administration estime que le rétablissement des règles de neutralité du net adoptées en 2015 sous l’ancien président Barack Obama garantira que les grandes entreprises à large bande n’abuseront pas de leur pouvoir sur leurs réseaux. Ces règles ont été abrogées sous un FCC dirigé par les républicains sous l’administration Trump.

“Les grands fournisseurs peuvent utiliser leur pouvoir pour bloquer ou ralentir de manière discriminatoire les services en ligne”, a déclaré une fiche d’information de la Maison Blanche. “La FCC de l’administration Obama-Biden a adopté des règles de neutralité du net obligeant ces entreprises à traiter tous les services Internet de manière égale, mais cela a été annulé en 2017.”

Qu’est-ce que la neutralité du Net ?

Source : Keegan Prosser/Android Central

Pour faire simple, c’est le principe de base qui garantit que tous les utilisateurs ont le même niveau d’accès lorsqu’ils naviguent sur Internet. Cela signifie que les fournisseurs de services Internet (FAI) ne peuvent ralentir, accélérer ou bloquer aucun service, aucune application sur les meilleurs appareils Android ou site Web.

Carmi Levy, analyste technologique, a déclaré dans une interview que cela signifie également que cela ne permet pas aux fournisseurs de services d’accorder un accès préférentiel à des clients, applications ou services spécifiques :

“Cela garantit que les utilisateurs et les entreprises aux poches profondes ne pourront pas acheter leur chemin vers un accès Internet plus rapide ou meilleur, tandis que le reste d’entre nous languit derrière.”

Il a expliqué que si nous n’avions pas la neutralité du net, Internet pourrait être comparable à une autoroute à péage, “qui pourrait ouvrir la porte à toutes sortes d’inégalités entre les individus, les organisations et les nations”.

“C’est la neutralité du net, et les défenseurs disent que nous risquons de perdre cela lorsque les opérateurs introduisent des politiques restrictives et préférentielles comme des services détaxés – où ils ne facturent pas certains utilisateurs pour certains services, ou n’autorisent pas le streaming à volonté. accès à certains utilisateurs, mais pas à tous », a-t-il déclaré.

Que s’est-il passé en 2015 et 2017 avec la neutralité du net ?

Duncan Stewart, directeur de la recherche sur la technologie, les médias et les télécommunications chez Deloitte Canada, a déclaré dans une entrevue que le concept de neutralité du net n’est pas nouveau et qu’on en parle depuis des années.

En 2015, les règles adoptées par le président de la FCC, Tom Wheeler, interdisaient aux fournisseurs de services à large bande de bloquer ou de ralentir l’accès à Internet ou de facturer des frais supplémentaires pour un accès plus rapide.

“(C’est) l’idée qu’une compagnie de téléphone sans nom, qui dispose d’un service de vidéo en streaming, pourrait, par exemple, altérer le flux vidéo d’un service vidéo concurrent, de sorte que ce serait une moins bonne expérience et amener les gens à leur propre service”, Stewart a expliqué.

Les règles de la FCC de 2015 ont permis à l’agence de contrôler les abus du haut débit et ont veillé à ce que les entreprises du haut débit soient plus transparentes en matière de tarification.

En 2017, la FCC a voté en faveur de la suppression des règles strictes de neutralité du net qui ont été mises en place pour empêcher les fournisseurs d’accès Internet de bloquer et de limiter le trafic et d’offrir des voies rapides payantes. Au lieu de cela, les nouvelles règles indiquent désormais que les entreprises peuvent faire cette pratique, tant qu’elles déclarent publiquement qu’elles le feront.

Ai-je vraiment connu une limitation des services parce que la neutralité du net a été abrogée ?

Source : Keegan Prosser / Android Central

Alors que de nombreux experts diraient que c’est la principale raison pour laquelle nous avons une fracture numérique, Stewart dit qu’au cours des dernières années, la plupart des consommateurs n’ont pas vraiment connu une telle limitation à l’échelle mondiale.

“Dans plusieurs pays, nous l’avons vu certainement, avec les lignes fixes, il y avait des plafonds sur les lignes fixes et il y en a toujours, mais ils sont maintenant si ridiculement élevés que pratiquement personne ne se heurte à eux”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que de nos jours, même les forfaits de téléphonie mobile sont devenus si volumineux que les gens ont du mal à utiliser toutes leurs données, ce qui fait que les opérateurs n’ont pas besoin de ralentir.

Stewart a expliqué que la préférence indue résultant de la neutralité du net ne peut être une discussion viable que s’il s’agit vraiment d’une ressource rare, et “les données de bande passante et de plafond, en général, ne sont pas une ressource rare à l’heure actuelle”.

“L’une des raisons pour lesquelles les gens ont généralement déplacé les débats sur la neutralité du net sur la réglementation vers le bas de la ligne de priorité est que, pour des raisons technologiques, les différentes manières dont les opérateurs manifesteraient une préférence indue ne se produisent tout simplement pas dans le monde réel”, a-t-il déclaré. “Le rythme de l’innovation à large bande filaire et sans fil en termes de vitesses et de plafonds a en quelque sorte continué à aller assez loin devant la neutralité du net. En ce qui concerne spécifiquement les vitesses et peut-être les services de streaming, c’est une sorte de point discutable .”

Roger Entner, analyste des télécommunications et fondateur de Recon Analytics, était d’accord avec Stewart, ajoutant que rien n’avait vraiment changé depuis l’abrogation de la neutralité du net.

“Si vous le regardez, l’expérience d’Internet est devenue de mieux en mieux depuis lors, il n’y a eu aucune violation de la neutralité du net à proprement parler. L’expérience d’Internet ne s’est pas améliorée lorsque la FCC a mis en œuvre la neutralité du net, et malgré les alarmistes, Internet ne s’est pas arrêté brutalement lorsque (la neutralité du net) a été abolie”, a-t-il déclaré. “Donc, du point de vue du consommateur, rien ne changera.”

Pourquoi devrais-je me soucier de la neutralité du net si rien n’a vraiment changé et que la technologie est si bonne qu’elle dépasse les règles de la neutralité du net ?

Source : Bloomberg

Levy a déclaré que nous devons nous soucier de la neutralité du net, car si elle disparaissait, “le fondement technologique de la société moderne – un Internet libre et ouvert qui offre, en théorie, l’égalité des chances à tous – permet aux joueurs bien capitalisés d’utiliser leur taille et de l’argent pour supplanter les utilisateurs plus petits et moins bien nantis, comme vous et moi.”

En termes simples, si Internet n’est pas neutre, il ne sera pas juste, efficace et efficient.

Cela étant dit, Stewart a déclaré que même s’il s’agit d’un sujet important, ce n’est pas vraiment quelque chose dont les consommateurs devraient vraiment s’inquiéter.

« Parlant en tant que personne qui fait des recherches sur la réglementation des médias technologiques et des télécommunications, à l’échelle mondiale, je pense que les consommateurs devraient accorder beaucoup plus d’attention aux problèmes liés à l’intelligence artificielle, à la modération de contenu, à la grande technologie étant peut-être trop importante. Ce sont des problèmes plus vastes et importants que neutralité du net », a-t-il déclaré.

À qui profite vraiment la neutralité du net ?

Source : Hayato Huseman / Android Central

Les grandes entreprises technologiques de la Silicon Valley sont les véritables bénéficiaires de la neutralité du net, affirme Entner.

Il dit que si les consommateurs se font dire que la neutralité du net est à leur avantage, c’est vraiment dans l’intérêt des plus grandes entreprises du monde comme Google et Facebook.

Levy a convenu et a ajouté que des entreprises comme Google sont potentiellement en danger dans un avenir moins neutre car « un Internet basé sur des normes ouvertes encourage le type d’activité à grande échelle qui pousse des milliards de personnes à utiliser ses services et alimente son énorme machine publicitaire. .”

Il dit que la principale responsabilité de Google est envers ses parties prenantes et priorise spécifiquement la maximisation des retours en leur nom.

“Ainsi, toute chance d’atteindre le niveau de neutralité d’Internet se heurterait probablement à des changements similaires dans les offres de politiques et de services de Google – et en toute justice, tous les autres acteurs numériques – pour déplacer les sources de revenus des zones qui pourraient souffrir d’un Internet avec plus voies restrictives, et vers des zones qui s’alignent plus étroitement sur les intérêts des nouveaux vainqueurs habilités des guerres de neutralité – essentiellement ceux qui ont des poches suffisamment profondes pour acheter un meilleur accès. “

Il a ajouté que quel que soit le résultat, Google s’adaptera et fera ce qu’il faut pour plaire aux parties prenantes.

La neutralité du net est-elle un enjeu politique ?

Source : Eric Haynes

Au cœur de tout cela, cependant, se trouve que la neutralité du net est un sujet politique et très cyclique, ou un sujet qui se produit par cycles.

Levy a noté que la politique Internet est une politique politique et que nous serions “naïfs de croire que ce n’est rien d’autre”.

“En effet, les partis politiques de tous les bords du spectre idéologique prennent conscience des possibilités inhérentes à l’utilisation du pouvoir politique pour faire évoluer la politique des télécommunications dans une direction qui s’aligne sur leur vision du monde respective”, a-t-il déclaré.

À quoi dois-je faire attention maintenant avec la neutralité du net ?

Parce que le décret exécutif actuel n’est qu’un appel au rétablissement de la neutralité du net, ce n’est qu’un pas vers un changement de politique sur Internet et n’est qu’un début.

“Les décrets ne sont pas des lois, et si celui-ci doit entraîner un changement durable, la FCC devra mettre en œuvre de nouvelles réglementations qui consacrent la neutralité du net et la séparent des caprices de toute administration au pouvoir”, a déclaré Levy. .

Cependant, Biden doit encore nommer un cinquième commissaire de la FCC, un qui soutiendrait probablement la neutralité du net et s’aligne sur la rupture de l’impasse idéologique actuelle 2-2.

“Même si Biden réussit à faire nommer son cinquième commissaire, il reste encore un long et sinueux chemin à parcourir pour modifier la définition et mettre à jour le cadre afin d’empêcher une telle ingérence politique à l’avenir”, a expliqué Levy. “Alors ne vous attendez pas à ce que la neutralité du net revienne comme par magie de si tôt.”