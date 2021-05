Neutrogena s’associe à Walgreens, Melanoma Research Foundation – WWD

Neutrogena s’est associé au détaillant Walgreens et à la Melanoma Research Foundation pour éduquer les consommateurs sur les bonnes pratiques solaires.

L’effort conjoint coïncide avec le début du mois de sensibilisation au cancer de la peau et comprend plusieurs volets, à commencer par les employés des ventes au détail physiques. Neutrogena a formé 3 000 conseillers en beauté de Walgreens pour «faciliter la formation dans les allées et les recommandations de produits», selon une déclaration du détaillant.

Une partie de la poussée du partenariat en magasin comprendra l’emballage du produit pour ses écrans solaires, qui commenceront à comporter des codes QR scannables. Les codes dirigeront les consommateurs vers plusieurs ressources numériques, y compris la façon de s’auto-vérifier pour le cancer de la peau et d’aider à sa prévention.

Le partenariat prévoit également de tirer parti des médias sociaux, à savoir Facebook Live, pour attirer davantage l’attention des consommateurs. Son lancement coïncide avec la sortie de «In the Sun», le film inaugural des studios Neutrogena. Kerry Washington, ambassadeur de la marque Neutrogena, a travaillé en tant que producteur exécutif sur le film, centré sur les soins solaires.

Enfin, Neutrogena produira des écrans solaires en édition limitée en vente exclusivement chez Walgreens. Chacun des tubes spécialement marqués fournira 1 $ à la Fondation de recherche sur le mélanome, jusqu’à 120 000 $.

«Nous sommes dédiés à l’éradication du cancer de la peau évitable et plaidons depuis longtemps pour une plus grande éducation et la promotion de comportements sans danger pour le soleil, car nous savons qu’il est impératif pour la santé et le bien-être total de la peau», a déclaré Kerry Sullivan, directeur général de Neutrogena, dans une déclaration.

Le mois dernier, Neutrogena a lancé son initiative «Pour les personnes ayant la peau», visant à rendre ses produits – et ses pratiques de santé de la peau – accessibles à un plus grand nombre de consommateurs.

