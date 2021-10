Neuville bat Evans et Ogier lors de la première journée du Rallye d’Espagne

15/10/2021 à 20h22 CEST

Le pilote belge Thierry Neuville (Hyundai) a battu le Gallois Elfyn Evans et le Français Sébastien Ogier, tous deux de Toyota, lors de la première journée du 56e RallyRACC Catalunya-Rally de España, disputé ce vendredi dans la région de Salou (Tarragone).

Neuville a bouclé les six premières étapes de l’épreuve, la onzième et avant-dernière du Championnat du monde des rallyes (wRC), en une heure, une minute, 26 secondes et six dixièmes, avec seulement 0,7 seconde d’avance sur Evans.

Evans il s’imposait dans la boucle du matin, mais l’après-midi il cédait à Neuville, qui remportait les trois deuxièmes étapes. Le Belge, en effet, est l’actuel vainqueur de l’épreuve.

Dans ce Rallye d’Espagne, Evans cherche à empêcher Ogier de soulever son huitième titre de champion du mondeoy que la résolution du concours soit reportée jusqu’à la dernière épreuve, qui aura lieu en Italie (Monza) en novembre. Ogier ne sera champion sur l’asphalte de Salou que s’il marque sept points de plus qu’Evans, alors que Neuville est déjà écarté pour le titre.

Ogier, arrivé à Tarragone avec 190 points au général du WRC pour les 166 d’Evans, a clôturé la première journée avec un temps final d’une heure, une minute et 46 secondes, 19,4 secondes derrière Neuville et 18,7 secondes par Evans. . L’Espagnol Dani Sordo a terminé quatrième, à 24,8 secondes de Neuville et à 5,4 secondes d’Ogier et hors du podium, après avoir terminé troisième en trois étapes.

Pour sa part, l’espagnol Nil Solans (Hyundai), Champion du Monde WRC3 et Junior en 2017, a fait ses débuts dans la catégorie reine avec une neuvième position, à 2 minutes et 30,5 secondes de Neuville.

Après les six premières étapes des 17 qui composent le rallye se sont disputées ce vendredi, et les premiers 112,02 kilomètres chronométrés, sur un total de 280, la compétition se poursuivra ce samedi avec la dispute de sept nouvelles étapes, avant de descendre le rideau. le dimanche midi.