Neuville domine à domicile

13/08/2021 à 21h45 CEST

Le Belge Thierry Neuville (Hyundai i20) a signé le meilleur temps dans quatre des sept étapes disputées ce vendredi pour mener avec autorité le Rallye d’Ypres de Belgique, la huitième manche du Championnat du monde (WRC), après avoir bouclé la première des trois étapes.

Neuville, troisième du dernier championnat et vainqueur de treize rallyes mondiaux, mène la course devant deux autres pilotes Hyundai : l’Irlandais Craig Breen, deuxième à 7,6 secondes, et l’Estonien Ott Tanak, champion du monde en 2019 et qui est troisième au 31,2.

En dehors du podium provisoire, quatre pilotes avec Toyota Yaris marchent derrière : le Finlandais Kallé rovanpera (à 32,6), les Britanniques Elfyn evans (à 33,4) et la française septuple championne du monde, Sébastien ogier (à 39,4), qui a été retardé de la troisième étape en raison d’une crevaison.

Ogier, vainqueur cette année des rallyes de Monte-Carlo, de Croatie, d’Italie et du Kenya (Safari), compte 37 points d’avance sur son coéquipier, Elfyn evans, en 52 a Neuville, en 64 a Rovanpera et en 74 a Tanak.

Le jour où il y a eu un fort accident subi dans la troisième étape par le duo français formé par Adrien Fourmaux et son copilote Renaud Jamoul, qui, bien que spectaculaire et arrêté par un pilier en béton, sont indemnes, bien que leur Ford Fiesta ait été détruite.

Huit sections étaient prévues ce vendredi, mais la huitième et dernière a été annulée pour des raisons de sécurité.

Ce samedi se dispute la deuxième étape, avec huit secteurs chronométrés.