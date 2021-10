Neuville est ratifié en premier lieu et Evans augmente son loyer sur Ogier

16/10/2021 à 20:09 CEST

.

Le Belge Thierry Neuville (Hyundai) a été ratifié à la première place du 56e RallyRACC Catalunya-Rally de España lors de la deuxième journée, ce samedi, tandis que le Gallois Elfyn Evans, deuxième, a augmenté ses revenus sur le Français Sébastien Ogier, troisième, en son combat particulier pour le titre du Championnat du Monde des Rallyes (WRC).

Après avoir dominé la première journée du Rallye d’Espagne, la onzième et avant-dernière manche du WRC, Neuville a réaffirmé sa supériorité et s’est imposé dans six des sept étapes ce samedi, à égalité avec Ogier dans l’une d’entre elles (ES11).

L’avantage du pilote belge, actuel champion de l’épreuve, sur Evans est passé de 0,7 seconde vendredi à 16,4 secondes samedi. Avec Ogier, troisième, la distance est passée de 19,4 à 38,7.

L’écart entre Evans et Ogier, tous deux pilotes Toyota, est passé de 18,7 secondes à 22,3 secondes. Si l’épreuve se terminait ainsi, le Gallois empêcherait Ogier de décrocher son huitième titre wRC sur l’asphalte de Salou (Tarragone). La résolution du titre serait reportée jusqu’à la dernière épreuve, qui se tiendra en Italie (Monza) à la mi-novembre.

Pour remporter le championnat du monde à Salou, Ogier, 190 points au général, doit atteindre sept points de plus qu’Evans (166), qui est le seul pilote à pouvoir disputer le titre : Neuville, troisième, et le jeune Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota ), quatrièmement, ils ne peuvent plus l’atteindre.

De plus, la Hyundai i20 Coupé WRC de l’espagnol Dani Sordo, quatrième le premier jour, a réduit l’écart avec Ogier et n’était qu’à 1,2 seconde du troisième. Nil Solans (Hyundai), champion WRC3 et du Monde Junior 2017 et débutant en catégorie reine, a remporté une place au classement général du rallye, passant de la neuvième à la huitième place.

Le 56e Rallye d’Espagne baissera le rideau ce dimanche midi, après que les quatre dernières étapes se sont disputées.