Nev Schulman de Catfish se lie avec le bébé n ° 3 dans une vidéo adorable

C’est vraiment vrai : Catfish’s Nev schulman est père de trois enfants.

La femme du créateur de l’émission MTV, Laura Perlongo, a récemment donné naissance au troisième enfant et au deuxième fils du couple. Le samedi sept. 25 ans, Nev, 36 ans, a posté sur son Instagram une douce vidéo de lui-même se penchant pour embrasser et parler tranquillement au nouveau-né, qui le regarde et essaie de se concentrer sur son visage alors qu’il est emmailloté dans un berceau dans une chambre d’hôpital.

« Salut, tu me vois ? demande Nev. “C’est ton papa.”

J’ai sous-titré la vidéo, “Joyeux anniversaire petit homme.”

Laura, 36 ans, a partagé sur sa propre page une photo d’elle dans la salle d’accouchement, tenant leur fils nouveau-né pour la première fois. Elle a écrit : « Rien de tel.

La nouvelle arrivée du couple rejoint leurs enfants aînés, leur fille Cléo James Schulman, 4, et sont Beau Bobby Bruce Schulman, 2.

Laura a annoncé sa grossesse en avril, partageant plusieurs photos d’elle avec sa famille.