Nevermind Baby Sues Band de Nirvana, WTF ? L’homme photographié comme un bébé pour la couverture de l’album Nevermind de Nirvana poursuit le groupe en justice pour pédopornographie.

Spencer aîné, est l’homme qui poursuit le groupe Nirvana et le bébé en couverture. Dans la célèbre image, le bébé est vu en train de nager dans une piscine sans vêtements (dans l’album original, il est vu non édité). La célèbre couverture a été comprise comme une déclaration de capitalisme, et comprend l’image d’un billet d’un dollar sur un crochet que le bébé semble poursuivre, nageant avec beaucoup d’enthousiasme. Selon Variety, les photos de bébés nus non sexualisés ne sont généralement pas considérées comme de la pornographie juvénile en vertu de la loi.

Cependant, l’avocat d’Elden, Robert Y. Lewis, propose une interprétation inhabituelle de l’image en disant que l’inclusion de la facture sur la photo donne au bébé l’apparence d’une “travailleuse du sexe”. OMG!

Le demandeur – qui aime la couverture, a 30 ans, demande au moins 150 000 $ pour chacun des défendeurs, dont les membres du groupe Dave Grohl et Krist Novoselic; Courtney Love, qui porte la succession de Kurt Cobain ; et toutes les personnes impliquées, les gestionnaires immobiliers de Kurt, le photographe, le directeur artistique et un tas de maisons de disques existantes et fermées qui ont distribué l’album au cours des trois dernières décennies. Fait intéressant, le batteur d’origine du groupe, Chad Channing, est également nommé dans le procès, même lorsqu’il a été remplacé par Grohl en 1990, avant que la photo de couverture ne soit prise. Ce est à dire!

Spencer Elden a recréé la pochette à plusieurs reprises à l’âge adulte, nageant dans des piscines pour poser (avec un short) comme sur la photo, sur les anniversaires de l’album 10, 17, 20 et 25 (ici sur le 25e anniversaire de la pochette). À l’occasion du 25e anniversaire, il a déclaré :

“L’anniversaire signifie quelque chose pour moi. C’est bizarre que je l’aie fait pendant cinq minutes quand j’avais 4 mois et c’est devenu cette image emblématique.” “C’est cool mais bizarre de faire partie de quelque chose de si important dont je ne me souviens pas.”

Cependant, Variety dit, dans diverses interviews, il a exprimé des sentiments mitigés sur le fait d’être célèbre pour cette photo Nevermind et s’il a été exploité par elle. Jusqu’à présent, malgré ses doutes sur l’héritage de cette photo, il ne l’avait jamais qualifiée de pornographique.

Ce qui est une constante, dans le passé et maintenant, c’est qu’Elden a déclaré qu’il n’avait jamais été indemnisé pour cette photo au-delà des 200 $ que ses parents ont reçus le jour du tournage. Lors d’entretiens précédents, il a déclaré qu’il avait essayé de contacter Grohl et Novoselic de manière amicale, mais n’avait jamais obtenu de réponse. Un nouvel argument peut-être dans le procès est que les parents d’Elden n’ont même pas signé de documents autorisant l’utilisation de l’image.

Beaucoup se demandent pourquoi maintenant? Quel changement? Eh bien… Regardez ce détail, il est dit qu’il a essayé de contacter Nirvana pour participer à son exposition d’art, mais ils l’ont envoyé pour parler aux avocats et aux managers. Le garçon a été offensé par cela. « Pourquoi suis-je toujours sur ta couverture si je ne suis pas un gros problème ? »

Tiens voilà! Cela et ce qu'il a essayé avant de contacter les autres membres du groupe et ils l'ont ignoré.

Ne devriez-vous pas poursuivre vos parents? Gosh … Cette couverture aujourd’hui dit tout.

