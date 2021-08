Neville avertit Solskjaer de régler un problème interne majeur au milieu des signatures de Man Utd

Gary Neville pense que le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, doit résoudre sa situation de gardien de but, au milieu des nouvelles recrues du club.

Jadon Sancho et Raphaël Varane a renforcé à la fois l’attaque et la défense à Old Trafford. Le premier a montré une forme explosive au Borussia Dortmund, mais à 21 ans, il reste un talent en développement. Varane, quant à lui, a remporté quatre couronnes en Ligue des champions et trois titres en Liga avec le Real Madrid à 28 ans.

Néanmoins, Solskjaer espère que les deux pousseront United au bord de l’argenterie. Après une défaite en quatre demi-finales et une deuxième place en Premier League, l’heure des trophées est venue.

S’adressant à Sky Sports, Neville a souligné son enthousiasme de voir les deux nouveaux joueurs s’aligner à Old Trafford.

«Je pense que Varane est vraiment excitant. Sancho est excitant, mais il était presque inévitable que cela se produise », a déclaré l’expert. «Ils avaient besoin de combler ce poste de droite.

« C’est un peu un problème depuis un an ou deux. Je pense que faire preuve de patience et le convaincre, pour être juste, était un peu plus mesuré.

«Je pense qu’Ole a apporté cela au club, ils n’obtiennent pas de joueurs pour le plaisir. Varane est excitant et je pense que la saison dernière, chaque fan de United, chaque commentateur, expert, fan et analyste a regardé United et a dit : « Ils ont besoin d’un partenaire pour Harry Maguire », et ils en ont un.

“S’ils peuvent rester en forme, et évidemment les deux arrières latéraux qui ont une grande énergie, ce sont tous les deux d’excellents défenseurs – l’un d’eux est excellent pour l’avenir et Aaron Wan-Bissaka s’améliore définitivement.”

Selon l’ancien arrière latéral de United, Neville, cependant, le manager doit maintenant détourner son attention des signatures.

En effet, l’expert a exhorté Solskjaer à choisir son gardien numéro un. Dean Henderson a terminé la saison dernière dans ce rôle, après avoir usurpé le David de Gea de longue date.

Solskjaer a un problème urgent avec Man Utd

Cependant, l’incertitude demeure sur le choix de la saison prochaine.

Solskjaer, qui a choisi De Gea pour la défaite finale de la Ligue Europa contre Villarreal en mai, a décrit sa décision dans ce match comme « difficile ».

“Je pense qu’il suffit de régler la situation des gardiens de but, de régler cela, de décider qui sera le numéro un et United est en bonne position défensivement et Sancho peut, espérons-le, apporter l’équilibre nécessaire en attaque”, a déclaré Neville.

De Gea a été confronté à des spéculations de transfert sur son avenir ainsi qu’à des doutes sur son temps de jeu.

Henderson, quant à lui, a toujours dit qu’il se sentait prêt à défier l’Espagnol établi.

