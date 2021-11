Neville change l’air de Solskjaer avec un nouveau calendrier sur une « pression massive »

Gary Neville a admis que les « quelques semaines » à venir seront cruciales pour Ole Gunnar Solskjaer, malgré le maintien de sa conviction que Manchester United n’envisage pas de licencier son manager – qui, selon lui, a été entravé par l’absence d’un homme contre Manchester City.

United a perdu le derby de Manchester 2-0 samedi. Eric Bailly a marqué contre son camp avant que Bernardo Silva ne double l’avance de City. Cela a soulevé de nouvelles questions sur une équipe de United qui espérait revenir sur la bonne voie après une victoire sur Tottenham et faire match nul avec l’Atalanta.

Solskjaer était plus surveillé que jamais après la défaite 5-0 contre Liverpool qui a précédé ces matchs. Maintenant, une autre défaite contre un rival direct pourrait avoir d’autres conséquences négatives sur l’humeur de la moitié rouge de Manchester.

Neville, qui a été un fervent partisan de Solskjaer, a admis après le match que la pression sur son ancien coéquipier est « massive ».

Cependant, l’expert de Sky Sports pense que Solskjaer est encore peu susceptible de perdre son emploi à la mi-saison. Mais il a admis que le temps pouvait être compté.

« Ole est soumis à une pression massive et massive. Mais la première chose qui doit arriver, c’est qu’il a besoin d’une équipe courageuse », a déclaré Neville.

« Jusqu’à la fin de la saison dernière, le sentiment ici [at Old Trafford] c’est qu’il y a eu une progression car ils ont terminé deuxièmes de la ligue. Tout le monde a alors pensé qu’ils avaient réussi leur recrutement cet été.

« Donc, le club n’a pas prévu cela. Je sais qu’il y a des fans de United qui pensent que le club aurait dû agir il y a deux semaines parce qu’Antonio Conte était disponible. Mais ce club n’allait jamais nommer Conte et ils ne sont pas préparés pour ce moment car ils ont le plan derrière Ole.

« Je ne pense pas qu’il y ait une chance qu’il y ait une décision [on the manager] pendant cette saison à moins que cela ne devienne si mauvais et que cela arrive au point où c’est si mauvais.

« Ils sont à 11 points du sommet de la ligue si Chelsea gagne aujourd’hui [Chelsea drew, so United are 9 points behind] et cette équipe United ne devrait pas être [so far] du haut.

« Personne ne s’y attendait. Personne ne se serait attendu à ce que United tombe si bas à ce stade de la saison.

« Je pense qu’il a quelques semaines pour régler le problème. »

Neville remarque l’impact de l’absence de Cavani

Cependant, Neville pense toujours qu’il existe des facteurs externes qui jouent en faveur de Solskjaer. A cette occasion, il a cité l’absence d’Edinson Cavani comme quelque chose qui a bouleversé l’équilibre.

L’attaquant est revenu sur le devant de la scène récemment, mais a dû s’absenter pour ce match en raison d’une blessure.

Selon Neville, Cavani fait la différence par sa propre responsabilité et la façon dont il inspire les autres autour de lui. Cela manquait samedi.

« Chaque fois que je vois Manchester United sans Cavani, c’est moins une équipe », a-t-il déclaré.

«Il semble juste aller là-bas et avoir le combat pour jouer pour le club et une sorte d’esprit sur le terrain que vous incarnez avec cela.

« Et quand il ne joue pas, ils semblent juste un peu gentils et gentils ne suffisent pas. »

En conséquence, Neville pensait que la performance globale de United montrait des signes de peur.

« Ils avaient l’air effrayés à mort … ils avaient l’air effrayés en possession et hors de possession », a-t-il déclaré.

« C’était presque comme s’ils étaient recroquevillés dans une petite boule dans le coin attendant d’être battus, et ce n’est pas assez bon.

« Ils n’étaient pas agressifs et c’était passif. Vous pouvez être battu et perdre des matchs de football, mais ils sont floconneux lorsqu’il s’agit de grands matchs.

« Ils ont été détruits aujourd’hui, ne vous y trompez pas. C’était une mutilation, ça.

