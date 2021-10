Gary Neville pense que le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United a créé un « problème » et limité la façon dont ils peuvent jouer.

Ronaldo est maintenant de retour à Old Trafford pour un deuxième passage après avoir quitté le club en 2009 pour rejoindre le Real Madrid. Il avait déjà montré son génie avec les Diables rouges mais a porté son jeu à de nouveaux sommets avec les géants espagnols. Le capitaine portugais a ensuite continué à défier la logique et son âge pendant trois saisons avec la Juventus.

Mais l’aventure italienne s’est terminée à l’été et il est arrivé à Manchester en grande pompe. Comme prévu, le joueur de 36 ans s’est lancé au Théâtre des Rêves.

Il a marqué cinq buts en six apparitions dans toutes les compétitions et semble toujours aussi avide d’argenterie. United a bien commencé la saison, avec quatre victoires lors de ses cinq premiers matchs de haut niveau.

Cependant, ils ont frapper les tampons ces derniers temps, avec seulement deux victoires sur leurs six derniers dans toutes les compétitions. Ronaldo a continué à bien performer et a l’air vif chaque fois qu’il reçoit le ballon.

Mais Neville pense que le fait d’avoir la légende dans les rangs signifie que les tactiques d’Ole Gunnar Solskjaer sont désormais limitées.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

« Avec cela, il y a de gros points positifs, mais avec cela aussi des problèmes. Ronaldo devait être géré, dirons-nous », a-t-il déclaré sur The Overlap, par The Mirror.

« Lors de la demi-finale de Barcelone en 2008 à l’extérieur, Cristiano Ronaldo a été poussé seul à l’avant, Rooney et Ji-Sung Park ont ​​été poussés loin, et Tevez a été ramené à [mark] Busquests.

« Vous ne pouviez pas le porter dans les grands matchs parce qu’il ne travaille généralement pas assez fort. Alors il joue devant maintenant – vous n’allez jamais appuyer de devant. Donc, l’idée que Manchester United puisse devenir une équipe pressante avec Cristiano à l’avant ne se réalisera jamais. Il ne pressait pas il y a 10-15 ans.

« Alors ce que vous dites alors, c’est » quel est le style de Manchester United ? « , eh bien, c’est une équipe de contre-attaque. »

Neville préoccupé par la faiblesse de United

Neville a joué avec Ronaldo lorsqu’il a honoré Old Trafford pour la première fois entre 2003 et 2009. Il est un grand fan de son ancien collègue et a accueilli l’homme aux 182 sélections portugaises au club à bras ouverts.

Mais l’ancien défenseur anglais est catégorique sur le fait que les besoins de l’équipe doivent passer avant tout individu. Et il est certain que le système actuel utilisé par Solskjaer les rend vulnérables.

« Cela devient difficile lorsque vous jouez contre des équipes qui vous sont inférieures la plupart du temps. Donc, ce que vous obtenez, ce sont des équipes comme Aston Villa et Everton contre-attaquant », a-t-il ajouté.

« Une équipe à moitié décente contre Manchester United les traversera. C’est un problème, ils doivent arrêter ça.

LIRE LA SUITE: Un ancien attaquant avance une théorie sur les échecs de Mourinho Man Utd