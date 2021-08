Neville craint la saga “désordonnée” de Kane Tottenham et ne combat pas beaucoup de victoires

in

L’expert de Sky Sports, Gary Neville, a critiqué le comportement inattendu de Harry Kane et pense qu’il devrait se méfier de s’attaquer à Daniel Levy.

Kane, 28 ans, devait reprendre l’entraînement lundi après une pause prolongée après l’Euro 2020. Le skipper anglais a mené les Three Lions à la finale de la pièce maîtresse de l’été. Et, à la suite d’une année 2020-21 exténuante, a été autorisé à partir de trois semaines.

Ce délai est maintenant expiré, mais il était une non-présentation le lundi. Les médias se sont mis à overdrive alors qu’il répété la dose mardi.

L’attaquant a été lié à un transfert record à Manchester City. Il a clairement indiqué plus tôt cette année qu’il aimerait un nouveau défi et une chance de gagner de l’argenterie.

City fournirait certainement cela, mais il y a une impasse sur son prix. Les Spurs le valorisent à environ 160 millions de livres sterling et cela semble trop, même pour un club riche en argent comme les Citizens.

Et il semble que la saga puisse continuer avant d’arriver à sa conclusion. Neville a été un observateur intéressé.

Et l’ancien défenseur de Manchester United a admis sa surprise face à la position de Kane.

“Si Harry Kane était censé se présenter à l’entraînement de pré-saison avec Tottenham lundi, alors il aurait dû revenir”, a-t-il déclaré à Sky Sports. “Vous ne pouvez jamais recommander à un joueur de ne pas se présenter à l’entraînement – c’est aussi simple que cela.

« Vous devez vous présenter et vous devez faire votre travail. Cependant, j’ai travaillé avec Harry et je ne peux pas penser à un footballeur plus professionnel que j’ai jamais vu.

«Il fait tout bien, donc il doit être sérieusement agacé. Quelque chose s’est mal passé qui l’a poussé à faire ça.

Kane prêt pour la bataille de Levy

Le président des Spurs, Levy, est connu comme un négociateur coriace et qui ne souffre pas des imbéciles. Il ne laissera pas partir son bien précieux pour autre chose que le meilleur prix.

Cela ressemble à un été d’acharnement de la part de toutes les parties concernées. Et Neville a mis en garde contre le fait que Kane soit trop têtu dans son affrontement avec le joueur de 59 ans.

“Il a pris Daniel Levy”, a-t-il ajouté. « Peu de gens le font, peu en sortent de l’autre côté, mais ce sera intéressant de voir quel club est impliqué. On dirait City.

« La ville fait l’offre, le nombre ne suffit pas. Harry pense que c’est suffisant, Daniel pense que ce n’est pas suffisant.

« Est-ce qu’ils peuvent parvenir à un compromis ensemble et j’espère qu’ils le pourront. S’ils ne peuvent pas, alors ça va être un peu désordonné pendant quelques semaines parce que Harry veut partir.

