Neville craint que Ronaldo ne manque le trait crucial de Kane au milieu du plan de transfert de Man Utd

Gary Neville pense que Cristiano Ronaldo ne mènera pas à lui seul Manchester United au titre de Premier League au milieu des comparaisons avec Harry Kane.

Le joueur de 36 ans a fait une introduction fantastique après son retour à Old Trafford de la Juventus. Il a marqué deux fois lors de ses deuxièmes débuts pour le club lors de la victoire de samedi contre Newcastle.

De plus, le gestionnaire Ole Gunnar Solskjaer détaillé après le match comment il a inspiré ses collègues en dehors du terrain.

Néanmoins, s’adressant à Monday Night Football de Sky Sports, Neville a insisté sur le fait que United obtient un “caméo absolu” d’un joueur qui opère désormais comme un “attaquant de la zone de pénalité”.

En effet, il a noté que si les Red Devils avaient eu la chance de signer Kane de Tottenham ou Erling Haaland, il l’aurait saisie.

“Manchester United va faire une apparition de Cristiano Ronaldo pendant 12 à 18 mois”, a déclaré Neville. «Ils vont obtenir un caméo absolu de lui.

« Kane serait là cinq ou six ans. Haaland, si tu me disais Haaland, Kane ou Ronaldo, je dirais Kane ou Haaland parce qu’ils seront là pendant six ans.

“C’est un caméo. Je pense que United avait besoin d’un ailier droit, ils ont [Jadon] Sancho. [They] besoin d’un attaquant, ils ont Ronaldo. Je me réjouis à court terme.

Neville a ensuite discuté des impacts que Ronaldo, Kane et Haaland auraient séparément à United.

En tant que tel, il choisirait Kane s’il obtenait le choix des trois attaquants dans la fenêtre de transfert d’été.

Kane a des traits que Ronaldo n’a pas

“Harry Kane s’impliquerait davantage dans la préparation, collerait l’équipe ensemble, marquerait autant de buts que Ronaldo”, a ajouté Neville.

“Je ne pense pas que Ronaldo s’impliquera dans la préparation, il sera un braconnier. Je pense que United ne remportera pas le titre de Premier League cette saison.

«Nous parlons de deux choses différentes, le plus grand joueur de tous les temps qui a eu une carrière de 18 ans et l’évalue tout au long de sa carrière par rapport à ce qu’il est à 36 ans. Ce sont deux choses complètement différentes.

« Je ne pense pas que Manchester United remportera le titre. Cependant, mettez-vous en garde par cette atmosphère et cet esprit dont j’ai été témoin samedi. Si cet élan se construit, il peut faire quelque chose de spectaculaire.

Pendant ce temps, Neville a insisté sur le fait que United ne devrait pas cesser d’essayer de signer Kane ou Haaland. Cependant, un tel plan pourrait finir par coûter du temps de jeu à Mason Greenwood.

“[If Haaland comes] il ne serait pas sur le banc », a déclaré Neville. « Il a joué avec [Karim] Benzema, [Gareth] Bale, tous ces grands Galacticos du Real Madrid. Pourquoi le mettre sur le banc ? Vous pouvez sûrement intégrer deux attaquants dans l’équipe.

United revient à l’action mardi face aux Young Boys lors de leur premier match de Ligue des champions de la saison.

