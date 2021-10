Neville craint Solskjaer au-dessus de sa tête, alors qu’un avertissement majeur de Ronaldo rift est envoyé

in

Gary Neville a admis que le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, doit gérer Cristiano Ronaldo suite à ses frustrations d’après-match contre Everton.

Ronaldo est revenu à Old Trafford avec une grande réputation et a dûment tenu ses promesses. Non seulement il a marqué cinq buts en sept matchs, mais l’un d’eux a obtenu un victoire décisive en Ligue des champions sur Villarreal.

Malgré son statut de l’un des plus grands joueurs du monde, il est l’un des nombreux talents offensifs de United.

En tant que tel, Solskjaer a choisi de le lancer sur le banc lors du match nul 1-1 de samedi avec Everton. Au lieu de cela, il a joué Edinson Cavani en haut, comme Anthony Martial est également entré sur le côté.

Ronaldo est entré en jeu, mais il n’a pas pu trouver le vainqueur après l’égalisation d’Andros Townsend. Après le match, l’international portugais était visiblement frustré alors qu’il descendait le tunnel d’Old Trafford.

Rio Ferdinand a eu son mot à dire sur la situation, mais maintenant Neville a rendu son verdict. Il a insisté sur le fait que la réaction retombe sur les épaules de Solskjaer et que le manager subit désormais plus de pression.

Il a déclaré à son podcast de Sky Sports: «Je l’ai regardé partir et je ne peux pas dire que j’aime ça.

Cristiano est-il contrarié quand il ne joue pas ? Oui. Cristiano est-il contrarié quand il ne marque pas ? Oui. Cristiano est-il énervé comme l’enfer quand l’équipe ne gagne pas ? Bien sûr.

« Nous savons ces choses. Il n’a pas à le prouver.

«Il a quitté le terrain en marmonnant pour lui-même, ce qui soulève les questions en l’air – qu’est-ce qu’il dit? Avec qui est-il fâché ?

«Ça ne peut revenir qu’au manager. Des actions comme celle-là – et Cristiano est assez intelligent pour le savoir – exerceront une réelle pression sur le manager, plus de pression qu’Ole Gunnar Solskjaer n’en subit déjà. »

Ronaldo avait allégé la pression sur Solskjaer avec son vainqueur de dernière minute en Ligue des champions. En effet, cette victoire fait suite à une série de trois défaites en quatre matchs.

En tant que tel, Neville a insisté pour que le Homme Utd le patron doit avoir un mot avec Ronaldo sur son rôle au club.

Solskjaer doit gérer Ronaldo

«Je pense que c’est quelque chose qui doit être géré dans les prochains mois. Cristiano ne marquera pas toujours, il ne jouera peut-être pas tous les matchs », a déclaré Neville.

“Mais je pense que s’il s’en va comme ça, cela va mettre une pression immense sur Solskjaer. Il ne fait aucun doute que la discussion après le match concernait le manager.

«Il a cette collection de joueurs mais ils n’ont pas ce style de jeu, ils n’ont pas ceci ou cela. Il n’a pas choisi Ronaldo…”

United revient de la trêve internationale pour affronter Leicester au King Power Stadium.

