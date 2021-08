Neville dit à Liverpool comment gérer Lukaku après la destruction de l’homme d’Arsenal

Gary Neville a expliqué à Liverpool comment gérer Romelu Lukaku samedi après que l’homme de Chelsea ait détruit Arsenal dimanche.

Lukaku a réalisé une performance exceptionnelle lors de ses débuts en Premier League après son transfert de 97 millions de livres sterling de l’Inter Milan.

La star belge a marqué un but après 15 minutes et seul un superbe arrêt de Bernd Leno lui a refusé une seconde alors que Chelsea a gagné 2-0 aux Emirats.

Pablo Mari d’Arsenal a vécu une période torride contre Lukaku, l’ancien homme de Manchester United le tourmentant tout l’après-midi.

Neville dit qu’il ressentait de la sympathie pour Mari, mais pense qu’il aurait dû gérer Lukaku d’une manière différente.

“Nous avions vu Brentford détruire les défenseurs centraux d’Arsenal, nous savions donc que Lukaku aurait une journée sur le terrain s’ils n’étaient pas protégés, mais ils n’ont pas empêché le ballon d’entrer”, a déclaré Neville au Monday Night Football de Sky Sports.

« J’ai eu pitié de Pablo Mari pendant le match. J’avais juste l’impression qu’il était coincé en permanence. Cependant, je ne pense pas qu’il s’est aidé. C’est un défenseur central expérimenté qui a beaucoup d’années dans le jeu maintenant.

« Une chose que vous ne pouvez jamais faire en tant que défenseur central plus petit contre un joueur plus physique est de laisser cet attaquant dicter la position où vous allez être.

« Il devait être plus courageux et prendre les devants. S’il reste aligné avec les autres défenseurs, Lukaku doit changer de position. Cela signifie que les plaqueurs du milieu de terrain sont également plus proches de lui.

“Donc, il se cause continuellement un énorme problème en tombant plus profondément que sa ligne arrière parce qu’il a peur de ce que Lukaku va lui faire. La chose la plus courageuse et la plus sensée à faire est de dépasser Lukaku et de le déplacer.

Conseils pour Liverpool

«Liverpool en regardant cela, toutes les autres équipes qui vont jouer contre lui, vous devez vous y opposer. Mari s’autorisait continuellement à être épinglé un contre un et il n’allait jamais pouvoir affronter Lukaku physiquement en duel un contre un.

“Personne ne peut. Il est injouable lorsque le ballon lui est envoyé. C’était une brillante performance d’avant-centre, soyons clairs. Mais Mari s’est beaucoup dérangé, l’arrière central d’Arsenal.

« Si vous allez vous faire rouler par Lukaku, faites-vous rouler de l’autre côté, sur son pied droit. Pas à sa gauche car une fois qu’il entre sur ce pied, vous avez de gros ennuis.

“Génial par Lukaku mais je pense qu’il y avait une meilleure façon de traiter avec lui.”

