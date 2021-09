Neville est toujours inquiet, malgré la nomination de la meilleure attaque de Man Utd avec Ronaldo

in

Gary Neville pense qu’Edinson Cavani et Mason Greenwood seraient les meilleurs partenaires offensifs de Cristiano Ronaldo à Manchester United.

Après un mercato estival réussi, les Diables rouges ont désormais plusieurs options à l’avant. L’arrivée de Jadon Sancho en provenance du Borussia Dortmund semblait être le seul et unique ajout à l’avant, après une poursuite longue et déterminée. Cependant, dans une tournure de choc vendredi dernier, United sauté sur l’occasion de re-signer Ronaldo.

Le joueur de 36 ans a signé un contrat de deux ans et, par conséquent, United laisse Daniel James signer pour Leeds.

Mais ainsi que Cavani, Greenwood, Ronaldo et Sancho, Marcus Rashford et Anthony Martial n’ont pas encore marqué la nouvelle saison.

Selon Neville, le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, devrait aligner Greenwood et Cavani aux côtés de Ronaldo.

“Je ne pense pas que United devra trop s’adapter à son arrivée”, a déclaré l’expert à Sky Sports News. «Ils ont des attaquants fantastiques, de bons joueurs créatifs aussi, avec Jadon Sancho au large, Marcus Rashford, Anthony Martial, Mason Greenwood, ils devraient lui créer de nombreuses occasions.

« J’adore Edinson Cavani, alors c’est une question de savoir s’ils peuvent jouer l’un ou l’autre, ou pourraient-ils jouer les deux ?

« Tout le monde, y compris moi, s’attend à ce qu’il joue en tant que numéro neuf, mais pourrait-il jouer juste à gauche de Cavani, avec Greenwood ou Sancho à droite ? Ce serait une garantie d’objectifs.

“Les performances jusqu’à présent, ils ont vraiment eu du mal lors de leurs deux matchs à l’extérieur, mais ils ont un certain nombre de joueurs qui peuvent gagner un match en un instant. Le sien [Ronaldo’s] la volonté et le désir de marquer des buts sont meilleurs que quiconque.

Greenwood a montré la meilleure forme de tous les attaquants de United jusqu’à présent cette saison. Il a inscrit trois buts en trois matchs de Premier League.

Mais Martial et Cavani se remettent toujours en forme, tandis que Sancho a fait son premier départ en Victoire de dimanche contre les Wolves. Rashford est blessé après une opération à l’épaule.

Malgré la perspective que le quatuor soit pleinement opérationnel, Neville doute que United en ait assez pour remporter le titre. En effet, Chelsea a re-signé Romelu Lukaku et signé Saul Niguez, tandis que Manchester City a ajouté Jack Grealish.

Neville doute de Ronaldo et Man Utd accuse

« La grande question est de savoir si c’est suffisant pour remporter le titre. Je ne pense pas que ce soit le cas, la Premier League est la plus forte depuis le milieu des années 2000 », a ajouté l’expert.

“Je pense que pour Manchester United, c’est un ajout incroyable à leur équipe, United avait besoin d’un avant-centre, mais en termes d’aspect physique, il a presque 28, 29, 30 ans quand on le regarde.

“Les gens regarderont un jeune Cristiano et penseront à la façon dont il battait cinq ou six joueurs dans de larges zones, il est maintenant plus efficace.

« Si Cristiano Ronaldo d’aujourd’hui était là il y a huit ans, il serait toujours qualifié de joueur de classe mondiale. Son mouvement dans la surface, sa capacité à marquer des buts, son sang-froid devant le but et à prendre des risques le rendent toujours de classe mondiale – et loin d’être au-dessus de la colline.

Ronaldo a battu le record de buts internationaux masculins mercredi soir, marquant un doublé lors de la victoire 2-1 du Portugal en qualification pour la Coupe du monde contre l’Irlande pour atteindre 110 buts pour son pays.

